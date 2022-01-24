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​Автоэксперт дал прогноз цен на новые машины в 2022 году

24.01.2022 08:51
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РИА Новости

Опасаться дальнейшего роста цен на автомобили не стоит, cказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — прогнозирует он.

Во время пандемии COVID-19, поясняет он, на рынке возникла нехватка новых автомобилей, обусловленная дефицитом комплектующих — микрочипов, необходимых для производства электронных систем транспортных средств. Рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые машины. Однако в наступившем году ситуация должна измениться, считает Субботин. По его мнению, строительство заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе, приведет к увеличению объемов выпуска новых автомобилей.

«Сейчас строят заводы по производству микрочипов. К сожалению, в мире их немного было построено, и в основном они в Китае. Но теперь и европейцы, как и американцы, взялись за строительство заводов по производству микросхем. Раньше считалось, что это рутинная работа, сложная, но рутинная, а потом возник дефицит этих комплектующих», — отметил автоэксперт.

По мнению эксперта, снижение цен на автомобили может произойти после увеличения их выпуска, связанного с наращиванием производства микросхем.

«Как только наладят производство, цены не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз», — сказал Вячеслав Субботин.

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