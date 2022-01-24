Обзор рынков Банки.ру: ​внимание инвесторов сосредоточится на заседании ФРС США

Если говорить о динамике мировых рынков на предстоящей неделе, то можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов.



Основное внимание участников торгов будет обращено на заседание ФРС США. Маловероятно, что американский регулятор предпримет какие-то действия до окончания процесса сворачивания программы количественного смягчения, которая закончится в марте. Однако инвесторы будут ожидать от ФРС оценок возможной траектории изменения ставки в 2022 году и обсуждения планов по сворачиванию баланса. Рынки могут увидеть достаточно жесткую позицию регулятора по данным вопросам, что обусловлено необходимостью борьбы с инфляцией. В этом случае на рынках активизируются продажи, что приведет к негативной динамике по широкому спектру активов.

Вторым важным фактором продолжает оставаться ситуация с распространением штамма «омикрон». Несмотря на новые максимумы заболеваемости в мире, в части стран наблюдается существенное улучшение ситуации с коронавирусом. При этом ситуация с госпитализацией и смертностью от нового штамма дает инвесторам надежду на возможность лишь минимального ужесточения карантинных ограничений в странах, где сейчас идет активное распространение вируса, а значит, снижает их оценки влияния новой волны пандемии на мировую экономику. Это способствует улучшению настроения на рынках и активизации покупок.

В ходе недели инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. Здесь выделяются предварительные данные по ВВП Германии и США за IV квартал, а также индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Плюс к этому стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей, заказы на товары длительного пользования, блок данных по рынку жилья США и индекс делового климата Германии.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие индексы демонстрируют разнонаправленное движение. Фьючерсы на основные американские индексы после существенного падения в пятницу прибавляют порядка 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 88,6 доллара за баррель.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии основной сессии на российском фондовом рынке ожидается преобладание покупок, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку выхода выше 3 500 пунктов. Однако в ходе сессии настроения на российских площадках могут ухудшиться как за счет геополитического фактора, так и за счет изменений внешней конъюнктуры, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка на отрицательную территорию. При этом в текущий момент актуальным остается сценарий снижения российского рынка с целями в районе 3 100—3 200 пунктов по индексу Мосбиржи.

В валютной секции Московской биржи на утренней сессии рубль предпринимает попытки укрепления к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро снижаются на 0,3% и 0,6% соответственно. Национальную валюту поддерживает позитивная динамика рынка энергоносителей и повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на вторник. При этом в ходе сессии рубль может вновь оказаться под давлением за счет ухудшения настроений инвесторов на мировых площадках, а также активизации геополитических рисков, что позволит паре доллар/рубль отыграть утренние потери и вновь выйти в район 77,5 рубля.