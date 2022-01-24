Инспекторы ФНС злоупотребляют правом вызова налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика: центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов, где говорится о недопустимости вызова налогоплательщика без веских оснований, а также указываются распространенные нарушения и ошибки, которые допускают налоговики (проверяющие требуют явиться в инспекцию предоставить документы, уточнить декларации, исправить ошибки в отчетности, но для этого достаточно дистанционно запросить документы, указала служба в письме «О направлении уведомлений о вызове в налоговый орган»), пишут «Ведомости».

«Повестка» о явке должна быть оформлена в утвержденной форме с указанием оснований (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК), но зачастую проверяющие не уточняют причины для беспокойства, подобное «уведомление не только лишает возможности и права налогоплательщиков подготовиться к представлению конкретных пояснений и подтверждающих документов, но и ведет к необоснованным трудозатратам и неэффективности проведения должностными лицами налоговых органов мероприятий налогового контроля, а также к формированию у налогоплательщиков отрицательного отношения к налоговым органам в целом», указано в письме.

Еще одно нарушение — вызов на комиссии по легализации налоговой базы, такие комиссии были формально упразднены в 2020 году, поэтому проводить их в рамках камеральных проверок нельзя, указала ФНС.

Аналогичные нарушения инспекции допускают, требуя от налогоплательщиков предоставить документы, которые не относятся к предмету проверки и конкретной сделке, ссылаются на проверку, которая уже завершилась, что усиливает нагрузку на бизнес и нарушает права предпринимателей, указала ФНС во втором письме «Об усилении контроля за истребованием документов».

По словам руководителя практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Юрия Счастливого, количество необоснованных вызовов в налоговую возрастает из года в год, инспекция может потребовать принести «огромный список документов», ссылаясь на ст. 31 НК (о правах налоговых органов), в то время как порядок требования документов регламентируют ст. 93 и 93.1 НК, или пригласить конкретного сотрудника организации и допросить; также, несмотря на официальную отмену ФНС комиссий по легализации налоговой базы, они проводятся активно и повсеместно, особое внимание инспекции уделяют «сложным разрывам» по НДС у контрагентов 3—5-го звена в цепочке операций, а также правильности исчисления налога на прибыль; в то же время на комиссии у бизнеса есть шанс выйти на открытый диалог с налоговой, достичь мирных договоренностей и избежать выездной проверки.