Минтруд изменил требования к выполнению работодателями квот на трудоустройство людей с инвалидностью

Правительство изменит требования к выполнению работодателями квот на трудоустройство людей с инвалидностью — и теперь будет вести учет фактически заключенным на предприятиях трудовым договорам, а не только созданным рабочим местам, пишет «Коммерсант». Без этого, считают в Минтруде, повысить уровень занятости среди инвалидов — сейчас он в 2,2 раза ниже общероссийского — будет невозможно.

С 1 марта 2022 года в РФ начнут действовать новые правила учета выполнения квот на трудоустройство инвалидов работодателями, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства «Об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место». Документ разработал Минтруд. Теперь квота для приема на работу инвалидов будет считаться исполненной работодателем, если он заключит с такими сотрудниками необходимое количество трудовых договоров — обычных или срочных.

Альтернативный способ состоит в трудоустройстве инвалидов на работу в другую организацию в рамках соглашения с ней — при этом к числу таких организаций отнесены и индивидуальные предприниматели, и общественные объединения инвалидов, и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества. Последние, в свою очередь, освобождаются от выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов.

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Размер квот ведомство пока менять не планирует. Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) квота будет составлять 2—4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — в пределах 3%. Они будут применяться как к государственным, так и частным организациям, за исключением тех, которые находятся в стадии банкротства. Штрафы за их неисполнение пока также останутся без изменений.

Сейчас, по данным ведомства, занятость инвалидов, «несмотря на активно принимаемые комплексные мероприятия содействия их трудоустройству», остается невысокой.

Отмечается, что действующий подход предлагает считать выполнением квоты сам факт создания рабочего места для инвалида — без учета, был ли нанят на него такой сотрудник. В результате сейчас в РФ официально трудоустроены только 26,3% (1 млн человек) от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, что почти в 2,2 раза ниже аналогичного показателя для всего трудоспособного населения.

Как отметила руководитель общественного движения «Доступная среда всем» Ольга Небесная, повышение занятости среди инвалидов — комплексная задача, которая должна включать в себя не только способы решения проблем с рабочими местами, но и с обеспечением их транспортной доступностью. «Даже до самого удобного рабочего места сначала нужно доехать, а инвалиды зачастую не могут даже выйти из дома без помощи нескольких человек, потому что жилищный фонд не приспособлен под их потребности. То же самое касается и транспорта. Например, до сих пор в российских городах не хватает автобусов с пандусами, а специальные такси для инвалидов-колясочников сейчас существуют только в одном городе страны», — пояснила она.