Единая информационная система будет автоматически сообщать гражданам о полагающихся льготах

Граждан могут начать автоматически информировать о полагающихся им выплатах в случае, если для их оформления требуется подать заявление, пишут «Известия». Тех, кто нуждается в помощи от государства, планируется выявлять автоматически — с помощью Единой государственной системы социального обеспечения.

Отмечается, что проект документа подготовили в Минтруде. В соответствии с ним в России предлагается создать механизм, с помощью которого информацию о гражданах, которые в силу сложившейся жизненной ситуации могут нуждаться в социальной поддержке, предлагается выявлять автоматически. После этого гражданин получит уведомление о том, что ему доступны те или иные меры соцподдержки из-за невысокого уровня дохода.

Предложенный правительством законопроект предполагает внесение изменений в ст. 5.9 и 6.2 федерального закона «О государственной социальной помощи», определяющие порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и порядок работы единой государственной информационной системы соответственно. Внедрение новых норм позволит сократить сроки предоставления мер социальной поддержки и повысить эффективность управленческих решений благодаря данным об изменении жизненной ситуации граждан после получения мер социальной поддержки, рассчитывают в Минтруде.

Лента новостей В Госдуму внесли законопроект о создании механизма для автоматического выявления нуждающихся В Госдуму внесли законопроект, авторы которого предложили создать механизм автоматического выявления граждан, нуждающихся в социальной помощи, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), пишет РБК. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. 18.11.2021 12:10

«Данный проект позволит создать такую модель работы с данными, когда органам социальной защиты можно будет не делать веерные запросы во все органы власти, которые обладают какими-либо данными о застрахованном лице, а эти данные получать непосредственно из первоисточника», — отметил присутствовавший на заседании заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В настоящий момент в стране уже действует механизм оповещения граждан об отдельных социальных выплатах, в том числе уведомления о материнском капитале приходят через СМС-сообщения, увидеть информацию о полагающихся выплатах также можно на сайте госуслуг, напомнила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Екатерина Стенякина. При этом многие, по ее словам, оценивают такую возможность положительно.

«К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, — это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать. Поэтому механизмы информирования — это чрезвычайно необходимая процедура», — отметила она.