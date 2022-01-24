Биржевой курс доллара превысил 78 рублей, евро — 88 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 24 января, превысил 78 рублей, евро — 88 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 12:45 мск, прибавил 73,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 78,16 рубля, курс евро на это же время повысился на 67 копеек, достигнув 88,5375 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Курс рубля к доллару достиг максимума с апреля прошлого года, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Национальная валюта России слабеет, несмотря на наступление периода налоговых платежей и отскок нефтяных котировок выше 88 долларов за баррель, подчеркивает он.

«На рубль продолжают оказывать давление геополитические новости. На прошлой неделе Минфин даже отменил аукцион ОФЗ из-за повышенной волатильности рынка, и мы не исключаем, что такая ситуация повторится в ближайшую среду. Хотя доходность рублевых гособлигаций уже превышает 9,5%, однако инвесторы не проявляют к ним значительного интереса», — комментирует эксперт.