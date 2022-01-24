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Биржевой курс доллара превысил 78 рублей, евро — 88 рублей
24.01.2022 13:02
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7 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 24 января, превысил 78 рублей, евро — 88 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 12:45 мск, прибавил 73,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 78,16 рубля, курс евро на это же время повысился на 67 копеек, достигнув 88,5375 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Курс рубля к доллару достиг максимума с апреля прошлого года, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Национальная валюта России слабеет, несмотря на наступление периода налоговых платежей и отскок нефтяных котировок выше 88 долларов за баррель, подчеркивает он.

«На рубль продолжают оказывать давление геополитические новости. На прошлой неделе Минфин даже отменил аукцион ОФЗ из-за повышенной волатильности рынка, и мы не исключаем, что такая ситуация повторится в ближайшую среду. Хотя доходность рублевых гособлигаций уже превышает 9,5%, однако инвесторы не проявляют к ним значительного интереса», — комментирует эксперт.

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Комментарии

7
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JohnnieWalker
24.01.2022 13:12
<p>Больше, ещё больше внешнеполитических авантюр! Выше градус противостояния со всеи странами мира!! Со всеми? Ну кроме Ирана, Венесуэлы, Абхазии и Северной Кореи (вроде, всех перечислил) </p>
8
msi.inc
msi.inc
24.01.2022 13:37
<p>Ждём в феврале: бакс 80, евро 90.</p>
2
Б.Е.С.
24.01.2022 13:40
<p>самая крупная авантюра - привязка договоров к спотовой цене и еще всякого рода надбавки к ней.</p>
<p></p>
<p>как результат - большой подарок спекулятивному рынку, а не производителю, и уж темболее не потребителю в виде постоянной инфляции.</p>
<p></p>
<p></p>
4
Steven Cohen
Steven Cohen
24.01.2022 13:57
<p>Несменяемый воевать собрался а вам развал экономики и бакс за сотню </p>
10
Б.Е.С.
24.01.2022 14:57
<p>Steven Cohen,</p>
<p>ну тут как говориться - "Кому - война, а кому - мать родна".</p>
<p> Достаточно обратить внимание на действия и присутствие в Сирии.</p>
<p></p>
<p>Что-то несильно было печали, уныния и т.д. в рядах любого бизнеса. Ели, пили торговали и занимались спекуляцией как обычно.</p>
<p></p>
<p>тоже самое могут проиграть и здесь. </p>
2

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