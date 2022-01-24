Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 млн

Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло 4 млн человек, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 млрд рублей, при этом самозанятые сформировали более 610 млн чеков (средний чек составляет 1 446 рублей).

Отмечается, что ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек. Основные направления их деятельности: услуги такси, услуги в области ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии: IT-сфера, юрист, консультант, проектировщик и другие.

Кроме того, 42% участников проекта составляют женщины и 58% — мужчины. Их средний возраст — 35 лет. В топ самых «молодых» регионов входят Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области. Средний возраст ведущих тут деятельность самозанятых составляет 33 года.

Наибольшая концентрация фрилансеров на 100 тыс. населения наблюдается в Москве — 6,8 тыс. человек, Санкт-Петербурге — 5,1 тыс. человек, Республике Татарстан — 4,3 тыс. человек, Московской области — 4,2 тыс. человек. Максимальный доход на одного самозанятого приходится в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.