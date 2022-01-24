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Кабмин поддержал налоговые льготы компаниям, использующим российское ПО

24.01.2022 13:51
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Прайм

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о налоговых льготах для компаний, которые используют в работе российские программы и электронику, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о налоговых льготах для компаний, использующих российские программы и электронику», — говорится в сообщении.

Так, документ предполагает снижение налога на прибыль для таких организаций и поможет активнее внедрять отечественные разработки в сфере IТ в частных компаниях и государственном секторе.

В сентябре 2021 года правительство РФ утвердило «второй пакет» мер поддержки IТ-отрасли, которые предусматривают стимулирование использования отечественного программного обеспечения, снижение административной нагрузки на IТ-компании, продвижение отечественных IТ-продуктов на зарубежных рынках.

Закон обратной силы не имеет, и закупщикам могут разрешить продолжить пользоваться выбывшими из списка программами, считают эксперты.

 02.11.2021 08:48

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