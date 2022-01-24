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Продолжается прием заявок на Всероссийский независимый конкурс для розничных банков в сфере непроцентных доходов

24.01.2022 14:02
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Источник
Banki.ru

Продолжается прием заявок на участие в I Всероссийском независимом конкурсе для розничных банков в сфере непроцентных доходов среди профессионалов банковской отрасли Best Fincome 2022. Заявки можно подать до 11 февраля 2022 года включительно.

Цель конкурса — выявить и наградить лучшие практики в сфере непроцентных доходов банков. В конкурсе может участвовать любой банк, работающий на территории РФ. Представленный проект должен иметь прямое отношение к теме непроцентных доходов банковской розницы, в противном случае заявка не будет одобрена.

Участники конкурса будут отмечены дипломом. Победителям будут вручены памятные награды и дипломы, подтверждающие их успех в каждой номинации, а также призы от партнеров конкурса.

Номинации:

  • Гран-при «Лучший комиссионный бизнес».
  • Лучший собственный комиссионный продукт.
  • Лучший партнерский комиссионный продукт.
  • Лучший продукт банкострахования.
  • Лучшее инвестиционное предложение.
  • Лучший цифровой продукт.

Преимущества участия в конкурсе:

  • Авторитетное подтверждение лидерских позиций в сфере непроцентных доходов.
  • Презентация и награждение на профессиональном мероприятии.
  • Дополнительное привлечение внимания к теме непроцентных доходов.
  • Промо в профсообществе и в отраслевых медиа.

Победитель в каждой номинации представит свой проект на VII Всероссийском банковском форуме «Fincome. Непроцентные доходы — 2022», который состоится 17—18 марта 2022 года.

Победителей конкурса будут определять профессиональные члены жюри:

  • генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов;
  • генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова;
  • генеральный директор «Банковского обозрения» Дмитрий Равкин;
  • генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев;
  • генеральный директор «Бизнесдрома» Павел Самиев;
  • директор по маркетингу, заместитель генерального директора НБКИ Алексей Волков.

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