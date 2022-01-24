Продолжается прием заявок на Всероссийский независимый конкурс для розничных банков в сфере непроцентных доходов

Продолжается прием заявок на участие в I Всероссийском независимом конкурсе для розничных банков в сфере непроцентных доходов среди профессионалов банковской отрасли Best Fincome 2022. Заявки можно подать до 11 февраля 2022 года включительно.
Цель конкурса — выявить и наградить лучшие практики в сфере непроцентных доходов банков. В конкурсе может участвовать любой банк, работающий на территории РФ. Представленный проект должен иметь прямое отношение к теме непроцентных доходов банковской розницы, в противном случае заявка не будет одобрена.
Участники конкурса будут отмечены дипломом. Победителям будут вручены памятные награды и дипломы, подтверждающие их успех в каждой номинации, а также призы от партнеров конкурса.
Номинации:
- Гран-при «Лучший комиссионный бизнес».
- Лучший собственный комиссионный продукт.
- Лучший партнерский комиссионный продукт.
- Лучший продукт банкострахования.
- Лучшее инвестиционное предложение.
- Лучший цифровой продукт.
Преимущества участия в конкурсе:
- Авторитетное подтверждение лидерских позиций в сфере непроцентных доходов.
- Презентация и награждение на профессиональном мероприятии.
- Дополнительное привлечение внимания к теме непроцентных доходов.
- Промо в профсообществе и в отраслевых медиа.
Победитель в каждой номинации представит свой проект на VII Всероссийском банковском форуме «Fincome. Непроцентные доходы — 2022», который состоится 17—18 марта 2022 года.
Победителей конкурса будут определять профессиональные члены жюри:
- генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов;
- генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова;
- генеральный директор «Банковского обозрения» Дмитрий Равкин;
- генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев;
- генеральный директор «Бизнесдрома» Павел Самиев;
- директор по маркетингу, заместитель генерального директора НБКИ Алексей Волков.