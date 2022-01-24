Продолжается прием заявок на Всероссийский независимый конкурс для розничных банков в сфере непроцентных доходов

Продолжается прием заявок на участие в I Всероссийском независимом конкурсе для розничных банков в сфере непроцентных доходов среди профессионалов банковской отрасли Best Fincome 2022. Заявки можно подать до 11 февраля 2022 года включительно.

Цель конкурса — выявить и наградить лучшие практики в сфере непроцентных доходов банков. В конкурсе может участвовать любой банк, работающий на территории РФ. Представленный проект должен иметь прямое отношение к теме непроцентных доходов банковской розницы, в противном случае заявка не будет одобрена.



Участники конкурса будут отмечены дипломом. Победителям будут вручены памятные награды и дипломы, подтверждающие их успех в каждой номинации, а также призы от партнеров конкурса.

Номинации:

Гран-при «Лучший комиссионный бизнес».

Лучший собственный комиссионный продукт.

Лучший партнерский комиссионный продукт.

Лучший продукт банкострахования.

Лучшее инвестиционное предложение.

Лучший цифровой продукт.

Преимущества участия в конкурсе:

Авторитетное подтверждение лидерских позиций в сфере непроцентных доходов.

Презентация и награждение на профессиональном мероприятии.

Дополнительное привлечение внимания к теме непроцентных доходов.

Промо в профсообществе и в отраслевых медиа.

Победитель в каждой номинации представит свой проект на VII Всероссийском банковском форуме «Fincome. Непроцентные доходы — 2022», который состоится 17—18 марта 2022 года.

Победителей конкурса будут определять профессиональные члены жюри: