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Официальный курс доллара повысился на 67 копеек, евро — на 69

24.01.2022 15:10
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 25 января.

Курс доллара повысился на 67,46 копейки, составив 77,3649 рубля (76,6903 рубля на 24 января). Курс евро поднялся на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля (с 86,9054 рубля на 24 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 14:36 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,9 рубля (плюс 1 рубль 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:36 мск стоил 89,24 рубля (плюс 1 рубль 37 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,98 до 79 рублей за доллар и от 87,11 до 89,47 рубля за евро.

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