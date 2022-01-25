Все новости

Премия «Банк года»: открыто онлайн-голосование в номинации «Digital-банк года»

25.01.2022 13:55
2 719
Время прочтения: 1 минута
Премия «Банк года»: открыто онлайн-голосование в номинации «Digital-банк года»
Источник
Banki.ru

На сайте Банки.ру открыто онлайн-голосование в одной из новых номинаций премии «Банк года — 2021» — «Digital-банк года». Впервые клиенты финансовых компаний смогут принять личное участие в выборе победителей наряду с экспертным советом Банки.ру.

Пользователям необходимо проголосовать за банк, который достоин победы и соответствует всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование продлится до 15 февраля 2022 года включительно. Голосовать могут только авторизованные пользователи.

«Банк года» — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. Лауреаты премии «Банк года — 2021» будут объявлены на церемонии вручения премии 16 марта 2022 года. Все подробности мероприятия будут раскрыты позже.

Ознакомиться с полным списком номинаций и критериями выбора победителей в каждой из них можно здесь.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021»
​Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021»
Пользователи Банки.ру определят победителя в номинации «Человек года»
Премия «Банк года — 2021». Какой она будет?