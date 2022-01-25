Премия «Банк года»: открыто онлайн-голосование в номинации «Digital-банк года»

На сайте Банки.ру открыто онлайн-голосование в одной из новых номинаций премии «Банк года — 2021» — «Digital-банк года». Впервые клиенты финансовых компаний смогут принять личное участие в выборе победителей наряду с экспертным советом Банки.ру.



Пользователям необходимо проголосовать за банк, который достоин победы и соответствует всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование продлится до 15 февраля 2022 года включительно. Голосовать могут только авторизованные пользователи.

«Банк года» — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. Лауреаты премии «Банк года — 2021» будут объявлены на церемонии вручения премии 16 марта 2022 года. Все подробности мероприятия будут раскрыты позже.

Ознакомиться с полным списком номинаций и критериями выбора победителей в каждой из них можно здесь.