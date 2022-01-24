Экспобанк поднял ставки по вкладам

Экспобанк увеличил процентные ставки по вкладам «Яркий процент», «ЭкспоКапитал+», «Экспо Cберегательный счет» и другим продуктам депозитной линейки.
Как уточняется в релизе кредитной организации, теперь максимальная эффективная ставка по вкладу «Яркий процент» составляет 10,3% годовых в рублях. Депозит можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер вклада — 30 тыс. рублей.
Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 9,7%, в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении — до 10,3% годовых в рублях с учетом капитализации.
Вклад «ЭкспоКапитал+» доступен пользователям платформы «Финуслуги». Его можно открыть на срок от 100 до 366 дней. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Доходность составит до 10,2% годовых.
«Экспо Сберегательный счет» открывается на срок от 181 до 732 дней. В течение всего срока по вкладу доступно как пополнение (минимальная сумма — 5 тыс. рублей.), так и частичное снятие средств. Частичное изъятие возможно при сохранении неснижаемого остатка (30 тыс. рублей для вкладов, открытых в сумме до 1,5 млн). В зависимости от срока доходность продукта «Экспо Сберегательный счет» составляет до 7,38% с учетом капитализации. При открытии вклада в сумме от 1,5 млн рублей эффективная процентная ставка выше — до 7,49%.
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