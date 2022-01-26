Мобильное приложение Банки.ру — лидер по приросту скачиваний среди финансовых маркетплейсов России в 2021 году

Исследовательская компания App Annie подвела итоги 2021 года в своем отчете State of Mobile 2022, проанализировав глобальные тренды индустрии мобильных приложений.



Мобильное приложение Банки.ру вошло в топ-10 по приросту загрузок к прошлому году (Breakout Downloads Ranking)* из App Store и Google Play в России в категории «Финансы». При этом среди финансовых маркетплейсов в данном топе Банки.ру стал лидером по приросту с более чем 1,29 млн новых загрузок**.

«Приложение Банки.ру было запущено летом 2021 года, но за первые шесть месяцев своего существования успело выйти на шестое место в рейтинге по приросту количества скачиваний. Это говорит о том, что наши сервисы полезны и интересны пользователям. Мы не будем останавливаться на этом — впереди еще много запланированных обновлений, которые, я уверена, помогут нашим пользователям как в выборе финансовых продуктов, так и просто в получении полезной информации на любые финансовые темы, будь то курс валют или подборка лучших дебетовых карт», — отметила руководитель направления мобильных продуктов Банки.ру Мария Шамба.

* Рейтинг основан на оценке изменения абсолютного количества загрузок downloads по сравнению с 2020 годом и учитывает количество новых скачиваний из магазинов приложений App Store и Google Play без учета обновлений и повторных установок.

** Источник: App Annie Intelligence — оценка абсолютного количества загрузок приложения Банки.ру за 2021 год в сумме для версий на Google Play и App Store в России.