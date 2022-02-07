В 2021 году пользователи Банки.ру оформили на 55% больше заявок на ипотеку, чем в 2020 году

В 2021 году пользователи Банки.ру оформили через сервисы маркетплейса на 55% больше заявок на ипотеку, чем в 2020 году. Более 35% заявок были поданы через сервис персонализированного подбора ипотечных предложений Банки.ру. Половину пользователей интересовали кредиты на покупку вторичного жилья, почти 30% заявок пришлось на рынок новостроек, еще около 20% — на рефинансирование действующих ипотечных кредитов. Средняя сумма ипотеки, которую запрашивали пользователи Банки.ру, составила 3,5 млн рублей. Всего за 2021 год ипотечный раздел Банки.ру посетили более 12 млн человек.



Сегодня на Банки.ру представлено около 800 кредитных предложений по ипотеке более чем от ста банков. Воспользовавшись каталогом ипотечных программ, можно сравнить кредитные предложения банков-партнеров Банки.ру по заданным параметрам и сразу подать онлайн-заявку в выбранный банк.

В 2021 году Банки.ру продолжил внедрять инновации и запускать новые функциональные возможности в ипотечных сервисах:

добавлены новые фильтры для более точного поиска и сравнения кредитных предложений,

запущены сервисы оценки квартиры и подбора риелтора,

стало доступным оформление полисов ипотечного страхования.

Также в 2021 году для пользователей маркетплейса был запущен новый сервис — «Ипотечный консультант Банки.ру». По запросу пользователя профессиональный консультант подбирает наиболее подходящие предложения по ипотеке, помогает собирать документы и подавать заявки на их одобрение без посещения офисов банков. Помощь ипотечного консультанта Банки.ру позволяет выбрать банки, которые с высокой вероятностью одобрят кредит.

«Ипотека — сложносоставной продукт банка. Сотни банков и столько же программ кредитования, множество разных условий и требований, влияющих на ставку, — обычному пользователю нужно много времени и сил, чтобы выбрать лучшее решение. С помощью Банки.ру, опираясь на экспертизу кредитных специалистов маркетплейса и отзывы других пользователей, можно выбрать лучшие предложения и сразу подать заявку на ипотеку в режиме онлайн. Одной из главных задач ипотечного направления Банки.ру является создание сервисов, которые помогают мечтам о новом собственном жилье исполняться быстрее», — рассказал директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.