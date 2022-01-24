Банк «Открытие» обновил мобильный и интернет-банк для бизнеса

В мобильном приложении «Бизнес-портал» банка «Открытие» стали доступны новые услуги и сервисы, сообщает пресс-служба кредитной организации. В частности, клиентам предоставлена демоверсия, в которой можно протестировать самые популярные сервисы в онлайн-режиме.

Демоверсия доступна по ссылке bp.open.ru без ввода реквизитов и личных данных. Любой желающий может посмотреть и оценить удобство работы со счетами, а также протестировать рублевые и валютные платежи, бизнес-карты, зарплатный проект или депозитные и кредитные продукты.

Также добавлены инструменты для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения. Теперь в разделе «Налоги и взносы УСН» пользователи смогут воспользоваться сервисом бесплатного расчета налогов, отрегулировать размер доходов для уплаты налога — добавить в расчет суммы из других банков, уменьшить доходы вручную, а также увидеть напоминания о предстоящих страховых взносах и платежах по УСН. Кроме того, можно подключить услугу «Открытая бухгалтерия», которая поможет вести учет, рассчитывать налоги и готовить декларации для ИП и малых предприятий.

По данным пресс-службы, также появились новые типы ордеров для обмена валют, благодаря чему теперь не нужно постоянно отслеживать курс — достаточно выбрать нужные параметры сделки. Для онлайн-конверсии доступны расширенные функции — желаемая цена, стоп-цена, плавающая стоп-цена и принудительное исполнение сделки.

В мобильном банке доступен сервис перевода валютной выручки. Клиенты-экспортеры могут получать оплату от международных контрагентов в валюте и переводить ее с транзитного счета на расчетный. Поступившую сумму можно перевести в рубли — полностью или частично. А списать валютные средства, поступившие со своего валютного счета из другого банка, или вернуть их отправителю можно через интернет-банк.