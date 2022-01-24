Обзор рынков от Банки.ру: рубль и рынок акций достигли целей снижения, но поводов для восстановления не видно

Российский фондовый рынок начал неделю с падения котировок. Основным фактором вновь выступил рост геополитических рисков, который оказал давление на наши акции.

Также продажи были поддержаны ухудшением ситуации на внешних площадках, где негативным настроениям способствуют опасения более быстрого подъема ставки в США и сокращения баланса американским регулятором. Под воздействием данного фактора в Европе к вечеру ведущие индексы теряли в пределах 3,1%, а в США после первых минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 отступили на 1,3% и 1,6% соответственно.

На рынке энергоносителей также наблюдалось преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 1,5%, торгуясь по 86,6 доллара за баррель.

На таком фоне к 17:45 мск индекс Мосбиржи упал на 5,6%, отступив в район 3 250 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги VK и «Аэрофлота», упавшие в цене более чем на 9%. Лучше рынка торговались ЛСР, МТС и «ФосАгро», потери которых не превысили 1,5%.

Отметим, что в ходе сессии индекс Мосбиржи отступал в наш целевой диапазон — 3 100—3 200 пунктов. Фактически можно говорить о том, что локальная цель снижения достигнута и логичным выглядит коррекционный подъем на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях. Однако для подобного движения может понадобиться существенный повод в виде снижения геополитических рисков. Пока же сохраняется вероятность продолжения негативной динамики, при этом следующими целями снижения могут выступить уровни чуть выше 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии курс доллара вырос на 2,2%, поднявшись до 79,1 рубля, евро прибавил 1,7%, торгуясь в районе 89,4 рубля.



Поддержки со стороны высоких уровней в ценах на нефть и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров не хватило для нивелирования негативных факторов в виде роста геополитических рисков и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. Национальную валюту также поддержал российский регулятор, приостановив покупку валюты по бюджетному правилу, что временно способствовало восстановлению рубля, однако пока данного шага не хватило, чтобы переломить тенденцию к его ослаблению. При этом пара доллар/рубль достигла первой цели роста в районе 78,5 рубля, после чего вплотную подошла к следующей целевой отметке — 79,8 рубля. Здесь, так же как и на фондовом рынке, напрашивается коррекционное снижение доллара для снятия перекупленности, однако пока для этого не видно поводов.