Клиенты ДелоБанка могут принимать платежи в «1С» через Систему быстрых платежей

Для клиентов ДелоБанка (банковская группа СКБ-Банка) — пользователей программ «1С: Розница 8», «1С: РМК» и «1С: Мобильная касса» теперь доступна возможность приема оплаты через Систему быстрых платежей. Об этом сообщили в СКБ-Банке, уточнив, что в ближайшее время сервис станет доступен и в других решениях системы «1С: Предприятие 8».

«В программе «1С» реализована возможность генерации QR-кодов для оплаты C2B. Продавец может создать QR-код на оплату чека в программе «1С», после чего вывести на экран или распечатать его. Покупатель сканирует через мобильное приложение своего банка код и, следуя подсказкам, производит оплату. При оплате по куайрингу деньги на расчетный счет продавца поступают мгновенно», — пояснил бизнес-директор ДелоБанка Алексей Трегубов.



В сообщении подчеркивается, что «использование куайринга для приема платежей дает возможность экономить: дополнительное оборудование не требуется, а комиссия по куайрингу составляет 0,4% или 0,7%. До 1 июля 2022 года для предпринимателей действует программа компенсации со ставкой 0%.