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ЦБ: общая стоимость котируемых акций эмитентов РФ снизилась в ноябре впервые с начала 2021 года

24.01.2022 18:57
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Cовокупная стоимость котируемых акций российских эмитентов снизилась в ноябре впервые с начала 2021 года (после рекордных значений в октябре) — с 57,1 трлн до 53,6 трлн рублей, свидетельствуют данные материала Банка России «Выпущенные российскими эмитентами ценные бумаги на внутреннем рынке». Как уточняется, количество ценных бумаг, включенных в котировальные списки Московской биржи, в этот период изменилось незначительно.

Снижение совокупной стоимости котируемых акций в ноябре 2021 года (минус 3,5 трлн рублей) главным образом произошло в секторе нефинансовых организаций (минус 2,3 трлн) за счет снижения рыночной стоимости акций нефтегазовых компаний.

Акции нефинансовых организаций занимают наибольшую долю в структуре котируемых акций — 80,7%, или 43,3 трлн рублей, на 1 декабря 2021 года.

Годовой темп прироста стоимости котируемых акций в ноябре 2021 года упал с 58,3% до 27,8%. «Существенное снижение годового темпа прироста котируемых акций в ноябре 2021 года было обусловлено в первую очередь понижательной динамикой стоимости акций в секторе нефинансовых организаций», — указывает регулятор.

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Задолженность по облигационным займам снизилась за ноябрь 2021 года на 11,5 млрд рублей и составила 33,4 трлн. Это произошло главным образом из-за сокращения объема задолженности по облигациям Банка России (минус 300 млрд рублей), указано в материале.

Доля задолженности по облигационным займам, выпущенным в иностранной валюте, в общем объеме на 1 декабря равнялась 3,4%, или 1,2 трлн рублей.

Годовой темп прироста задолженности по облигационным займам в ноябре 2021 года продолжил снижаться и составил 10,3% против 17,5% в октябре. Это было обусловлено главным образом снижением годового темпа прироста долговых ценных бумаг нефинансовых организаций (с 16,9% до 5,9%) и органов государственного управления (с 21,4% до 14,6%), отмечают в ЦБ.

Наибольший прирост задолженности в форме облигационных займов в ноябре 2021 года пришелся на категорию «другие финансовые организации» (согласно материалам регулятора, это организации помимо самого ЦБ, кредитных организаций и страховщиков) — 152 млрд рублей.

В структуре задолженности по долговым ценным бумагам наибольший удельный вес приходится на облигации органов государственного управления (17,2 трлн рублей) и нефинансовых организаций (9,2 трлн).

Основной объем задолженности по облигационным займам приходился на долгосрочные облигации (33,1 трлн рублей на отчетную дату). В структуре долгосрочных долговых ценных бумаг наибольший удельный вес занимали облигации сектора органов государственного управления (51,9%, или 17,2 трлн рублей) и нефинансовых организаций (27,7%, или 9,2 трлн). Задолженность по краткосрочным облигациям, как и прежде, формировалась в основном за счет облигаций Банка России (161,2 млрд рублей).

В ноябре 2021 года объем новых выпусков долговых ценных бумаг был меньше, чем в октябре, и составил 334,4 млрд. Значительная доля новых выпусков была представлена облигациями «других финансовых организаций» — 48,5%, или 162,3 млрд рублей.

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