ЦБ: общая стоимость котируемых акций эмитентов РФ снизилась в ноябре впервые с начала 2021 года

Cовокупная стоимость котируемых акций российских эмитентов снизилась в ноябре впервые с начала 2021 года (после рекордных значений в октябре) — с 57,1 трлн до 53,6 трлн рублей, свидетельствуют данные материала Банка России «Выпущенные российскими эмитентами ценные бумаги на внутреннем рынке». Как уточняется, количество ценных бумаг, включенных в котировальные списки Московской биржи, в этот период изменилось незначительно.
Снижение совокупной стоимости котируемых акций в ноябре 2021 года (минус 3,5 трлн рублей) главным образом произошло в секторе нефинансовых организаций (минус 2,3 трлн) за счет снижения рыночной стоимости акций нефтегазовых компаний.
Акции нефинансовых организаций занимают наибольшую долю в структуре котируемых акций — 80,7%, или 43,3 трлн рублей, на 1 декабря 2021 года.
Годовой темп прироста стоимости котируемых акций в ноябре 2021 года упал с 58,3% до 27,8%. «Существенное снижение годового темпа прироста котируемых акций в ноябре 2021 года было обусловлено в первую очередь понижательной динамикой стоимости акций в секторе нефинансовых организаций», — указывает регулятор.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+360.26%
|
+322.15%
|
+229.65%
|
+196.23%
|
+164.47%
Задолженность по облигационным займам снизилась за ноябрь 2021 года на 11,5 млрд рублей и составила 33,4 трлн. Это произошло главным образом из-за сокращения объема задолженности по облигациям Банка России (минус 300 млрд рублей), указано в материале.
Доля задолженности по облигационным займам, выпущенным в иностранной валюте, в общем объеме на 1 декабря равнялась 3,4%, или 1,2 трлн рублей.
Годовой темп прироста задолженности по облигационным займам в ноябре 2021 года продолжил снижаться и составил 10,3% против 17,5% в октябре. Это было обусловлено главным образом снижением годового темпа прироста долговых ценных бумаг нефинансовых организаций (с 16,9% до 5,9%) и органов государственного управления (с 21,4% до 14,6%), отмечают в ЦБ.
Наибольший прирост задолженности в форме облигационных займов в ноябре 2021 года пришелся на категорию «другие финансовые организации» (согласно материалам регулятора, это организации помимо самого ЦБ, кредитных организаций и страховщиков) — 152 млрд рублей.
В структуре задолженности по долговым ценным бумагам наибольший удельный вес приходится на облигации органов государственного управления (17,2 трлн рублей) и нефинансовых организаций (9,2 трлн).
Основной объем задолженности по облигационным займам приходился на долгосрочные облигации (33,1 трлн рублей на отчетную дату). В структуре долгосрочных долговых ценных бумаг наибольший удельный вес занимали облигации сектора органов государственного управления (51,9%, или 17,2 трлн рублей) и нефинансовых организаций (27,7%, или 9,2 трлн). Задолженность по краткосрочным облигациям, как и прежде, формировалась в основном за счет облигаций Банка России (161,2 млрд рублей).
В ноябре 2021 года объем новых выпусков долговых ценных бумаг был меньше, чем в октябре, и составил 334,4 млрд. Значительная доля новых выпусков была представлена облигациями «других финансовых организаций» — 48,5%, или 162,3 млрд рублей.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Онлайн Микрофинанс
|
19.42%
|
08.03.2022
погашение
|
АйДи Коллект
|
17.13%
|
02.02.2022
погашение
|
Мостотрест
|
14.53%
|
12.07.2022
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
14.16%
|
02.02.2022
погашение
|
Маныч-Агро
|
14.05%
|
02.02.2022
погашение