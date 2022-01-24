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Главе хакерской группы The Infraud Organization предъявили обвинение в кибермошенничестве

24.01.2022 19:47
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Источник
ТАСС

Следствие предъявило обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации и неправомерном обороте средств платежей предполагаемому основателю хакерской группы The Infraud Organization Андрею Новаку, объявленному ФБР в розыск по аналогичному обвинению. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, который на прошлой неделе избрал ему арест, остальным фигурантам дела также предъявлены обвинения по аналогичным статьям Уголовного кодекса РФ.

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и частью 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Уголовное дело расследует следственный департамент МВД России. Тверской суд арестовал Новака до 18 марта, а еще трое предполагаемых членов группы — гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман — отправлены под домашний арест до той же даты. Меру пресечения никто из арестованных пока не обжаловал.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России и российские правоохранительные органы задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. По словам источника ТАСС, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации The Infraud Organization.

Официальными комментариями органов следствия, фигурантов уголовного дела и их защитников ТАСС не располагает.

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