ГПБ запустил личный кабинет по банковскому сопровождению контрактов

Газпромбанк запустил электронный сервис «Личный кабинет по банковскому сопровождению контрактов», доступный для всех пользователей данной услуги.

«ЛК БСК — это единое цифровое пространство, созданное для взаимодействия всех ключевых участников процесса банковского сопровождения. Благодаря нововведению заказчик услуги сможет оперативно вносить коррективы в параметры сопровождения проекта в дистанционном режиме без визитов в банк», — отмечается в релизе.

Функционал нового сервиса позволяет оптимизировать обмен информацией за счет перевода процесса банковского сопровождения полностью на электронный документооборот. В личном кабинете можно заключить договор банковского сопровождения с использованием электронной подписи, подать заявку на сопровождение контракта, удаленно изменить параметры банковского сопровождения (например, перечень разрешенных и запрещенных операций, реестр привлекаемых к исполнению проекта контрагентов, другое), рассмотреть спорные платежи, а также уведомить банк о возможности завершения контроля по проекту в целом или в отношении отдельных исполнителей.



«Сервис интегрирован с другими системами банка, что дает возможность получать обслуживание в режиме «одного окна». Кроме того, проведена интеграция с рядом ведущих электронных площадок страны, на которых осуществляются закупочные процедуры. При запуске ЛК БСК была предусмотрена возможность его использования другими кредитными организациями при межбанковском сопровождении контрактов», — подчеркивается в релизе.