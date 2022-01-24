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ГПБ запустил личный кабинет по банковскому сопровождению контрактов

24.01.2022 19:54
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк запустил электронный сервис «Личный кабинет по банковскому сопровождению контрактов», доступный для всех пользователей данной услуги.

«ЛК БСК — это единое цифровое пространство, созданное для взаимодействия всех ключевых участников процесса банковского сопровождения. Благодаря нововведению заказчик услуги сможет оперативно вносить коррективы в параметры сопровождения проекта в дистанционном режиме без визитов в банк», — отмечается в релизе.

Функционал нового сервиса позволяет оптимизировать обмен информацией за счет перевода процесса банковского сопровождения полностью на электронный документооборот. В личном кабинете можно заключить договор банковского сопровождения с использованием электронной подписи, подать заявку на сопровождение контракта, удаленно изменить параметры банковского сопровождения (например, перечень разрешенных и запрещенных операций, реестр привлекаемых к исполнению проекта контрагентов, другое), рассмотреть спорные платежи, а также уведомить банк о возможности завершения контроля по проекту в целом или в отношении отдельных исполнителей.

«Сервис интегрирован с другими системами банка, что дает возможность получать обслуживание в режиме «одного окна». Кроме того, проведена интеграция с рядом ведущих электронных площадок страны, на которых осуществляются закупочные процедуры. При запуске ЛК БСК была предусмотрена возможность его использования другими кредитными организациями при межбанковском сопровождении контрактов», — подчеркивается в релизе.

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Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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