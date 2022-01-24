Суд дал бывшим спецназовцам ФСБ до десяти лет колонии за нападение на бизнесмена на территории банка

Московский гарнизонный военный суд в понедельник приговорил шестерых бывших бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и двух их подельников к срокам лишения свободы от восьми до десяти лет за разбойное нападение на бизнесмена и хищение у него 136,5 млн рублей, передает ТАСС из суда.

«Суд назначил Карелину Александру <…> восемь лет колонии, Оболенскому Роману — девять лет, Урусову Владимиру — девять лет, Капышкину Дмитрию — восемь лет, Маргиеву Хетагу — наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Власову Артуру — в виде десяти лет, Чиквину Дмитрию — восемь лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей, Казанцеву Дмитрию — 9,5 года лишения свободы», — огласил приговор судья Алексей Дерепко.

Суд взыскал с шести бывших офицеров ФСБ и двух их подельников 81,629 млн рублей в пользу предпринимателя Александра Юмаранова в качестве компенсации материального ущерба.

«Потерпевшим Юмарановым был заявлен иск на сумму более 97 млн рублей. Суд принимает решение удовлетворить исковые требования частично и взыскать с Александра Карелина и Дмитрия Капышкина, Артура Власова, Романа Оболенского и Владимира Урусова, Хетага Маргиева, Дмитрия Казанцева и Дмитрия Чиквина 81,629 млн рублей», — сказано в приговоре суда. Там отмечается, что такое решение принято с учетом того, что изъятые у обвиняемых 15 млн рублей будут также возвращены потерпевшему. Всего сумма ущерба составляет более 136 млн рублей, однако обвиняемые уже погасили часть этой суммы ранее.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие у осужденных несовершеннолетних детей, раскаяние в содеянном, частичную компенсацию ущерба потерпевшему, а также то, что ряд осужденных участвовали в контртеррористических операциях, за что были награждены госнаградами.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей. Всех осужденных также лишили офицерских званий.

Защита как минимум двух фигурантов дела собирается обжаловать их приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из осужденных Ирина Добросельская. «Я буду подавать жалобу в интересах моего подзащитного Владимира Урусова. Мы не согласны с квалификацией его действий и со сроком наказания», — сказала она. Адвокат Александра Карелина Максим Слюсаренко также сообщил ТАСС, что обжалует приговор суда.

Фигурантами дела стали уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения «Альфа» Хетаг Маргиев, сотрудник управления «К» ФСБ Артур Власов, сотрудник столичного управления ФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Еще двое фигурантов — Николай Стефу и Артур Дзуцев — объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла фигуранты, кроме Чиквина и Казанцева, были действующими сотрудниками ФСБ. Для нападения на потерпевшего они использовали травматические пистолеты, рации и форму, напоминающую униформу спецподразделений ФСБ, чтобы выдать себя за силовиков и мотивировать свои действия проведением оперативных мероприятий. При нападении использовался автомобиль Mercedes. Он принадлежал матери еще одного фигуранта дела — Константина Жарова. Он был также задержан, признал вину и дал показания на подельников. Дело Жарова было выделено в отдельное производство, он приговорен к девяти годам колонии.

В более раннем сегодняшнем материале ТАСС об этом деле отмечается, что бывшие сотрудники ФСБ, признанные виновными в хищении 136,5 млн рублей у предпринимателя, объяснили свое участие в преступлении тяжелым материальным положением.



«Подсудимый Артур Власов вину в судебном заседании не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. В ходе предварительного следствия на допросе и очных ставках он дал показания, в целом соответствующие тексту обвинительного заключения. При этом он подчеркнул, что оружие и насилие он не применял, форму сотрудников ФСБ не использовал. В своих действиях он усмотрел признаки мошенничества или грабежа. Свое участие в этом преступлении он объяснил тяжелым материальным положением», — указано в приговоре, который зачитал судья. В документе также говорится, что остальные экс-сотрудники ФСБ дали в целом схожие показания на стадии следствия.