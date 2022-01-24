Партнерами «СберСпасибо» стали сервисы «СберПраво» и «СберАвтоподписка»

К программе лояльности «СберСпасибо» в качестве партнеров присоединился онлайн-сервис по решению юридических вопросов «СберПраво» и сервис по аренде автомобилей «СберАвтоподписка», входящие в экосистему «Сбера». Об этом в понедельник сообщили в СберБанке.

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от «СберСпасибо» на скидку и воспользоваться услугами сервисов. При оплате услуг им также будут начислены бонусы.

Так, при оплате любых юридических услуг «СберПраво» клиенты получат 5% от стоимости оплаты бонусами от «СберСпасибо». При заказе услуги накопленные бонусы можно потратить на почти полную ее стоимость — бонусы можно списать при совершении оплаты, и покупка будет стоить 1 рубль, следует из релиза.

В сервисе «СберАвтоподписка» клиенты смогут обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости оплаты услуги, а за каждую совершенную покупку получат 1% от стоимости обратно.

Чтобы воспользоваться услугами, клиенту необходимо быть зарегистрированным участником программы «СберСпасибо» и проводить операции любой картой СберБанка.

Зарегистрироваться в программе «СберСпасибо» можно на сайте или в мобильном приложении.



По словам директора дивизиона «Лояльность» СберБанка, генерального директора программы лояльности «СберСпасибо» Андрея Писарева, на сегодняшний день программа лояльности включает около 20 компаний экосистемы «Сбера» в качестве партнеров.