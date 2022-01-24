Банк «Уралсиб» открыл центр малого бизнеса в Москве

Банк «Уралсиб» открыл в Москве центр малого бизнеса по адресу: ул. Большая Серпуховская, д. 31, к. 1. Это первый офис в сети центров малого бизнеса «Уралсиба», оборудованный кассовым узлом, что позволяет обслуживать клиентов в формате полноценного дополнительного офиса, отмечается в сообщении кредитной организации.

«Основной задачей центра станет увеличение доли банка в сегменте малого бизнеса в Московском регионе, увеличение кредитного портфеля, развитие долгосрочных отношений с предпринимателями», — отметила заместитель руководителя департамента по развитию продаж «Уралсиба» Альфия Абсалямова.

На обслуживание клиентов из сегмента малого бизнеса отделение банка на Большой Серпуховской полностью перешло еще осенью 2021 года в пилотном режиме. К концу IV квартала пилотный формат показал свою эффективность, после чего офис стал работать в официальном статусе центра малого бизнеса, пояснили в банке.



«Создание сети центров малого бизнеса — это большая веха в развитии бизнеса банка «Уралсиб». Этот формат, впервые внедренный в сети в 2021 году, поступательно масштабируется на всю страну. Офис на Серпуховской отличает то, что он осуществляет полный перечень услуг и операций для малого бизнеса, включая кассовые операции. Для банка это новый этап реализации стратегии развития сети центров по обслуживанию малого бизнеса», — комментирует Абсалямова.

«За реализацией этого проекта стоит большой труд команды. Сегодня она состоит из клиентских менеджеров, операционистов по обслуживанию юридических лиц, директора по премиальному обслуживанию клиентов малого бизнеса, главного клиентского менеджера по кредитованию малого бизнеса, руководителя направления по развитию гарантийного бизнеса. В будущем планируется ввести в штат кредитных менеджеров», — рассказала начальник управления региональной сети малого бизнеса «Уралсиба» Галина Грачева.