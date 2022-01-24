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В нацпрограмму «Цифровая экономика» включены еще три федеральных проекта

24.01.2022 21:35
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Национальная программа «Цифровая экономика» дополнена тремя федеральными проектами. Их показатели синхронизированы с инициативами социально-экономического развития России, сообщает Минцифры.

В состав нацпрограммы включены следующие новые федеральные проекты:

  • «Цифровые услуги и сервисы онлайн»;
  • «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли»;
  • «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи».

К 2024 году планируется оцифровка государственных услуг, которые пользуются наибольшим спросом у граждан. В 60% случаев массовые услуги будут оказываться онлайн.

Обучение старшеклассников и студентов вузов позволит справиться с дефицитом IT-кадров, рассчитывают в Минцифры. К 2024 году 240 тыс. школьников смогут изучить языки программирования на бесплатных двухлетних курсах. У студентов будет возможность получить дополнительную квалификацию по IT-профилю. Для этого более чем в 100 вузах будут созданы «цифровые кафедры», отучиться на них смогут более 610 тыс. человек, говорится в релизе.

Также предполагается, что Интернет станет более доступным на территории всей России. В 2024 году провайдеры обеспечат Интернетом все новостройки. На 80% федеральных дорог появится сеть LTE, а населенные пункты, в которых проживают больше 2 тыс. человек, будут полностью обеспечены Интернетом.

Актуальный состав нацпрограммы «Цифровая экономика» утвердил президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Новые федеральные проекты включают пять инициатив социально-экономического развития России, которые были определены премьер-министром Михаилом Мишустиным: госуслуги онлайн, цифровой профиль гражданина, электронный документооборот, доступ в Интернет и подготовка кадров для IT. Ранее показатели, направленные на достижение этих инициатив, были распределены внутри различных федпроектов национальной программы.

Ответственными за достижение результатов стали заместители главы Минцифры России. В частности, Олег Пак отвечает за сервисы электронного правительства, Николай Яцеленко — за подготовку IT-кадров, а в полномочия Дмитрия Кима входит реализация программ, направленных на доступность Интернета по всей России.

ТАСС в заметке на эту тему указывает, что помимо трех новых федпроектов в нацпрограмму «Цифровая экономика» входят семь федеральных проектов: «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Искусственный интеллект» и «Нормативное регулирование цифровой среды».

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