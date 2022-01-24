Опрос показал, где хотят работать нынешние студенты и сколько получать

«Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и СберБанк являются лучшими компаниями-работодателями в глазах студентов российских вузов. Опрос провела компания по найму молодых специалистов FutureToday, его результаты есть у РБК.

Лидер рейтинга «Яндекс» привлекает 29,5% участников опроса, Google — 26,7%. Apple считают местом работы мечты 20% респондентов. «Газпром» и СберБанк набрали 14,5% и 10,2% соответственно.

По сравнению с прошлым годом первая пятерка самых привлекательных работодателей не изменилась, тогда в нее также входили «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и СберБанк.

Однако в этом году значительно выросла популярность Тинькофф Банка: сейчас он занимает шестое место в рейтинге с 8,9%. Пять лет назад «Тинькофф» занимал только 42-ю строку. Эксперты FutureToday считают, что в следующем году «Тинькофф» может потеснить кого-то из нынешних лидеров.

В топ-10 также вошли BMW (7,7%), VK (ранее Mail.ru Group, 7,2%) «Газпром нефть» (6,9%) и Microsoft (6,5%).

Опрос проводили среди студентов выпускного и предвыпускного курсов топовых российских вузов по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Всего в этом году в опросе приняли участие более 21,5 тыс. студентов, которые закончат обучение в 2022—2023 годах.

Значительно выросла по сравнению с прошлым годом популярность компании Ozon: с 60-го места в прошлом году компания поднялась на 13-е. Авторы рейтинга связывают это с «активной работой с молодежью», а также с общим ростом сегмента электронной торговли из-за пандемии COVID-19.

Есть в рейтинге компании, на привлекательность которых пандемия повлияла негативно. Так, «Аэрофлот», который регулярно входит в топ-15 привлекательных работодателей, в этом году опустился на 30-е место.

FutureToday также составил рейтинг «Лучшие в своей целевой аудитории», в котором наиболее привлекательных работодателей определяли не все студенты, а только те, кто учится на подходящих для каждой компании факультетах. Лидерами этого рейтинга стали «Росатом», «Газпром нефть» «Сибур», VK и консалтинговая компания KPMG.

Похожие результаты ранее получила компания Universum, которая специализируется на брендинге работодателей и консультирует компании по вопросам подходов к привлечению и удержанию талантов. В октябре 2021 года компания опубликовала исследование, согласно которому IT-компании Google и «Яндекс» и фармкомпания Pfizer обошли сырьевые компании и госструктуры в рейтинге самых привлекательных работодателей России.

При этом годом ранее вместе с Google в тройке лидеров рейтинга работодателей, привлекательных с точки зрения профессионалов, были «Газпром» и Минздрав.

Авторы исследования также изучили ожидания будущих выпускников и выяснили, что по всей стране выросла средняя ожидаемая заработная плата во время обучения и после окончания учебы. Так, во время учебы студенты хотят получать в среднем 51 463 рубля (плюс 8% по сравнению с прошлым годом), а после окончания учебы — 67 220 рублей (плюс 10%).

При этом быстрее всего растут зарплатные ожидания в регионах. Эксперты связывают это с тем, что выросла активность работодателей в регионах, а также с выравниваем зарплат из-за «удаленки».

Для студентов важны гибкий график, баланс личной жизни и работы, возможности для роста и развития, дружный коллектив и стабильность работодателя.

Важность гибкого графика работы, который большинство студентов назвали главным фактором выбора работодателя, выросла за год с 44% до 49%. В то же время эксперты отмечают, что студенты понимают под гибким графиком разные возможности: работу из любой локации (23%), возможность выбирать рабочие дни на неделе (22%), гибкие начало и конец рабочего дня (20,7%), неполный рабочий день (13,8%) и тому подобное. В целом молодые специалисты также положительно оценивают возможность полностью удаленной работы. Две трети респондентов считают, что это «однозначно хорошо» (21%) или «скорее хорошо» (46%).



Также авторы исследования отмечают, что из-за «удаленки» работодатели получили возможность давать студентам важные навыки еще во время учебы, не нанимая их на работу. Согласно опросу, 69% студентов проходили те или иные образовательные курсы в дополнение к учебе в течение последнего года, из них 24% учились на курсах, разработанных работодателями для подготовки и найма молодых специалистов.