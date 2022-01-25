Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и укрепляется к евро на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,7775 рубля, что на 1,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 89,125 рубля (минус 6,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 78,3475—78,9225 рубля за доллар и 88,695—89,2675 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:16 прибавляет 1,24% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 275,53 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.