В России планируют начать собирать биометрию в МФЦ

В России готовятся к сбору биометрии в единую систему в МФЦ: в 13 регионах допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах «Мои документы», пишут «Известия» со ссылкой на данные представителей субъектов, среди которых, например, Тульская область, Еврейская АО и Алтайский край. В Минэкономразвития напомнили, что региональные власти имеют право организовать работу с биометрией на своей территории.

В МЭР напомнили, что федеральным законом предусмотрено не обязательство, а право многофункциональных центров предоставлять государственные и муниципальные услуги на размещение биометрических персональных данных в ЕБС. Сейчас готовится правовая основа для запуска этой услуги. Формирование нормативной базы, в том числе в части компенсации затрат регионов, позволит оценить их заинтересованность в реализации своего права, подчеркнули в ведомстве. Скорость внедрения этих возможностей будет зависеть от их востребованности у МФЦ и их клиентов в каждом конкретном субъекте, подчеркнули в МЭР.

В разных стадиях готовности к сбору биометрии для ЕБС в МФЦ — от изучения этой возможности до ее тестирования — сейчас находятся 13 регионов. Среди них — Алтайский и Пермский края, Калужская, Воронежская, Вологодская, Самарская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область, а также Республика Марий Эл и Санкт-Петербург.

В МФЦ Тульской области планируется осуществлять сбор биометрических персональных данных при согласии гражданина, заявили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона. Там не уточнили, когда будет запущена такая возможность. Если тестирование пройдет успешно, с Единой биометрической системой в МФЦ в Еврейской автономной области начнут работать к концу 2022 года, сообщили в аппарате губернатора и правительства АО.

Сбор данных для ЕБС будет проходить в МФЦ Алтайского края, полагает представитель региона, однако это произойдет только после выделения субъекту финансового обеспечения в виде субсидий из федерального бюджета. В Калужской области сбор и использование биометрии в МФЦ в 2022 году будут реализованы в случае внесения Минэкомразвития изменений в законодательство в части правил организации деятельности многофункциональных центров, рассказали в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Решение о сборе биометрических данных в МФЦ для регистрации граждан в ЕБС будет принято руководством Вологодской и Самарской областей после принятия соответствующих нормативно-правовых актов федерального уровня, сообщили в этих субъектах. Вопрос о возможном сборе биометрии в ЕБС находится на стадии проработки и рассмотрения в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл и Воронежской области. Организацию этой процедуры также допустили в Пермском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, однако только после утверждения порядка предоставления сервиса. Его реализация на территории Владимирской области возможна после получения субсидии из федерального бюджета, добавили в департаменте региональной политики региона.

Сбор биометрии в МФЦ дает гражданам дополнительные возможности по сдаче образцов в ЕБС, что будет способствовать дистанционному получению финансовых сервисов, а также государственных и муниципальных услуг, уверены в ЦБ. Сейчас процесс регистрации биометрии в банке не превышает десяти минут, сообщили в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС. В компании уточнили, что сотрудник банка должен найти или создать учетную запись гражданина на «Госуслугах», а затем сделает фотографию и запишет голос — для этого нужно произнести несколько последовательностей цифр.