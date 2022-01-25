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В России планируют обновить параметры налога на роскошь для автомобилей

25.01.2022 08:53
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РИА Новости

Минпромторг РФ совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей, в частности, обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

«В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, — в частности, речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — отметили в Минпромторге.

«Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога», — добавили в министерстве.

В декабре Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы, как выразился министр промышленности и торговли Денис Мантуров, «была справедливость». Действующий порог в 3 млн рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным «Автостата», средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.

По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — на 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5—10 млн рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10—15 млн рублей и возрастом 10—20 лет.

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