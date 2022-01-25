Обзор рынков от Банки.ру: утром ожидается преобладание продаж в российских активах

По итогам понедельника мировые рынки понесли потери на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам.



Основным фактором здесь выступает предстоящее заседание ФРС США. Инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции американский регулятор вынужден будет пойти на более активное, чем ожидалось ранее, ужесточение денежно-кредитной политики. При этом уже по итогам завтрашнего заседания игроки могут получить сигналы, говорящие в пользу данного сценария. Рынки уже заложили старт цикла повышения ставки на мартовском заседании и порядка трех подъемов ставки в течение 2022 года. Однако в случае сохранения высокой инфляции по итогам года рынки могут увидеть до пяти повышений ставки, что является негативным фактором для рисковых активов. Кроме того, на завтрашнем заседании может начаться обсуждение сокращения баланса ФРС. Данный процесс приведет к оттоку ликвидности с рынков и будет способствовать их снижению.

На таком фоне по итогам вчерашних торгов индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие динамику развитых и развивающихся рынков соответственно, снизились на 0,7% и 1,8%. При этом по итогам торгов в США основные индексы показали умеренный рост, несмотря на существенный провал в ходе торгов. Так, индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,3%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как негативные. Ведущие азиатские индексы теряют до 2,7%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 1,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром отыгрывает часть вчерашних потерь, прибавляя 0,8% и торгуясь чуть ниже 87 долларов за баррель. В ходе торгов инвесторы обратят внимание на данные по индексу делового климата в Германии и индексу доверия потребителей в США. Отметим, что в ближайшие сессии, в преддверии окончания заседания ФРС США, активность на рынках может быть пониженной — часть инвесторов возьмут паузу в принятии инвестиционных решений, а портфели будут пересматривать, уже имея сигналы от американского регулятора.

По итогам понедельника, на фоне давления со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи упал на 5,9%, отступив в район 3 235 пунктов. Учитывая внешний фон, сегодня в начале основной сессии ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к продолжению негативной динамики. При этом российские акции выглядят перепроданными, что говорит в пользу коррекционного роста, однако для подобной динамики пока нет поводов. В результате в ходе торгов индекс Мосбиржи может уйти ниже 3 200 пунктов и закрепиться под ним.

В валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль предпринимает попытки к восстановлению, в результате чего доллар и евро снижаются на 0,1% и 0,2% соответственно. Фактором поддержки для национальной валюты выступает ситуация на рынке энергоносителей. Текущие уровни рубля существенно не соответствуют цене на нефть в районе 87 долларов за баррель, что говорит о наличии потенциала для его укрепления. Однако для подобной динамики необходимо снижение геополитической напряженности, что поспособствует смещению фокуса инвесторов на фундаментальные факторы. Пока же сохраняются риски дальнейшего нахождения рубля под давлением, а ближайшей целью подъема пары доллар/рубль выступает район 79,8 рубля.