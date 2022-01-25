Ростуризм попросил продлить программу детского кэшбэка

Ростуризм обратился в правительство России с предложением продлить программу компенсации части стоимости путевок в детские стационарные лагеря в этом году, пишет «Российская газета». Это следует из письма ведомства в Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Как пояснили в Ростуризме, программа детского кэшбэка имеет высокую социально-экономическую значимость, потому необходимо сохранить такой тип отдыха для подрастающего поколения.

В декабре 2021-го Общенациональный союз индустрии гостеприимства обратился в правительство с просьбой продлить программу детского кэшбэка на 2022 год. В этом случае отдохнуть со скидкой смогут сотни тысяч детей.