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Роспотребнадзор предложил ввести тестирование сотрудников компаний на COVID-19 два раза в неделю

25.01.2022 09:06
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Роспотребнадзор предложил ввести тестирование сотрудников компаний на COVID-19 два раза в неделю
Иллюстрация
Петр Ковалев/ТАСС
Источник
Ведомости

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус, пишут «Ведомости», уточняя, что, согласно документу, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата: в организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам), если в компании трудится 500—1 000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю, а крупным предприятиям со штатом от 1 000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

Рекомендации по тестированию работников были и раньше — они зависели от конкретного региона: к примеру, в Москве с началом пандемии компаниям надо было проверять 10% сотрудников каждые 15 дней, в августе 2021 года такие обязанности со столичных предприятий сняли; за чей счет планируется проводить тестирование сотрудников по новым рекомендациям Роспотребнадзора, в документе не сказано, однако представитель самого ведомства его подлинность подтвердил.

По словам собеседника, сам проект пока обсуждается, и итоговая версия может отличаться от текущей; в любом случае, даже если его примут, он будет носить рекомендательный характер, отметил представитель Роспотребнадзора.

Опрошенные представители бизнеса, впрочем, опасаются, что рекомендации Роспотребнадзора могут стать обязательными к исполнению; подобная практика уже существует, особенно в период пандемии, подчеркнула ведущий юрист юридической фирмы «Клифф» Дарья Киселева, напомнив при этом про обязательную вакцинацию 80% сотрудников предприятий в отдельных отраслях, что стало следствием подготовленных рекомендаций и разъяснений Роспотребнадзора.

Предложение ведомства будет непосильным для исполнения для всего малого и среднего бизнеса, если финансовая ответственность будет переложена на предпринимателей, уверен глава объединения «Опора России» Александр Калинин, напомнив, что сейчас в таких компаниях трудится 14 млн человек; даже если учесть, что на удаленную работу переведено 30% сотрудников, все равно тесты понадобятся минимум 10 млн работников, и это не считая индивидуальных предпринимателей, а стоимость одного ПЦР-теста на COVID-19 в среднем составляет 2 тыс. рублей, таким образом, затраты бизнеса Калинин оценивает минимум в 40 млрд рублей в месяц, или 480 млрд в год.

«Омикрон» изменит рабочие процессы в одной из девяти российских компаний — из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки там уже перевели или планируют перевести персонал на «удаленку». При этом сейчас удаленные сотрудники уже есть в трех из десяти организаций, и это на треть меньше, чем в октябре, когда бушевала «дельта», выяснил сервис SuperJob. В опросе приняли участие 1 тыс. работодателей из всех федеральных округов РФ.

 19.01.2022 10:05

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Комментарии

11
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Masterb
Masterb
25.01.2022 09:31
<p>за чей счет планируется проводить тестирование сотрудников по новым рекомендациям Роспотребнадзора, в документе не сказано, - значит за счёт работодателя. Утомили уже своими рекомендациями. </p>
7
ugor
ugor
25.01.2022 09:33
<p>Пусть реакцию Вассермана ещё проведут!)</p>
0
Sappynoff
25.01.2022 09:49
<p>На вакцине отбить деньги становится всё сложнее, поскольку народ особо-то и не хочет участовать в эксперименте, вот и придумали новый способ заработка </p>
8
sukraloza
25.01.2022 12:07
<p>почему не каждый день!? не порядок!? караул!? они же нас всех перезаражают. </p>
4

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