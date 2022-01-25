Минюст подготовил законопроект для защиты прав залогодержателей при наложении ареста на имущество

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, направленный на защиту прав залогодержателей в случаях наложения ареста на имущество, говорится в сообщении ведомства.

Подготовленные поправки вносятся в статью 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ (относительно защиты прав залогодержателей при наложении ареста на имущество в уголовном процессе). Документ размещен для общественного обсуждения на портале правовых актов.

«Проектом федерального закона устанавливается, что при возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество, находящееся в залоге, следователь или дознаватель обязаны при наличии соответствующей информации принять меры по уведомлению об этом залогодержателя», — говорится в документе.



Также законопроектом предусматривается право залогодержателя на обжалование постановления судьи о наложении ареста на заложенное имущество (о продлении срока наложения ареста) в вышестоящий суд в апелляционном (кассационном) порядке.

Кроме того, залогодержатель вправе ходатайствовать об отмене ареста при существенной несоразмерности объема требований, которые он обеспечивает (требование гражданского истца, штраф, иное имущественное взыскание, конфискация имущества), стоимости имущества, на которое наложен такой арест.