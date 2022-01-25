25 января. О чем пишут газеты

📰 В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, пишут «Известия». С соответствующим предложением в своем исследовании выступил научно-технический центр ФГУП «Главный радиочастотный центр». Там считают, что такая мера позволит привлечь пользователей к модерации контента, а главное — сильнее мотивировать соцсети на исполнение требований закона «Об информации...». Представители соцсетей считают, что новые нормы могут оказаться избыточными.

📰 Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на приобретение кормов в 2022 году по примеру прошлого года, пишет «Российская газета». Это будет способствовать развитию отрасли и позволит не допустить роста цен на молочную продукцию. Сами производители «молочки» отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию, что отражается на ценах на продукцию.

📰 Глобальное неравенство в мире сейчас находится на уровне начала ХХ века, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование группы экономистов во главе с Томасом Пикетти. По их мнению, свой вклад в рост расслоения внесла и пандемия — поскольку уровни заболеваемости отличались от страны к стране, объем их экономических потерь также варьируется. В России доходы богатейших слоев населения превышают доходы беднейших в 14 раз — в других странах мира этот показатель составляет 8–15 раз. Экономисты отметили, что по итогам 2021 года объем мирового дохода составил 86 трлн евро, а объем мирового богатства увеличился в шесть раз.

📰 В правительство с просьбой о пересмотре новых требований по контролю за крупными госконтрактами вслед за строительными подрядчиками обратились и банки, финансирующие поставщиков, пишет «Коммерсант». Участники рынка уверены, что ужесточение правил казначейского сопровождения больших контрактов с 1 января осложняет деятельность господрядчиков и может привести к оттоку поставщиков по госзаказу. В Федеральном казначействе и Минстрое опасения рынка не разделяют, но к диалогу готовы — ведомства уже формируют рабочую группу с участием экспертов.

📰 IV квартал 2021 года оказался для рынка доверительного управления худшим за последние три года, пишет «Коммерсант». Согласно предварительным оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам года объем рынка доверительного управления составил около 10,5 трлн рублей, прибавив за квартал только 0,3%. Отрасль пострадала из-за роста геополитических рисков, которые негативно влияли на стоимость рублевых активов. На фоне роста банковских ставок и сохранения высоких геополитических рисков приток клиентских средств может замедлиться, но полной остановки, как это было в 2014 году, управляющие не ждут.

📰 Реалистичность дополнительного субсидирования рейсов на Дальнем Востоке в этом году, рассмотреть возможность которого согласился Владимир Путин, вызывает вопросы, пишет «Коммерсант». Бюджет на год уже распределен, и, по словам источников, для корректировки доступны только средства Резервного фонда правительства. В 2021 году на субсидирование перевозок в ДФО и внутри округа выделялось 13 млрд рублей, в 2020-м — 5,7 млрд. Эксперты рекомендуют для снижения средней стоимости билета не только выделять дополнительные средства, но и изменить критерии распределения субсидий.

📰 На курс рубля сейчас в наибольшей степени влияют геополитика, инфляция, цены на нефть и действия центральных банков, рассказал «Российской газете» начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Он отметил, что на прошлой неделе российская валюта была крайне волатильна, двигаясь в широком коридоре 76—77,5 рубля за доллар. По мнению эксперта, на негативном внешнем фоне и эмоциях рубль еще может продолжить нести потери и протестировать отметки 80 за доллар и 90 — за евро. Кроме того, ЦБ вряд ли сможет воздержаться от дальнейшего ужесточения своей денежно-кредитной политики, поэтому, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25—50 базисных пунктов, заключил Кучин.

📰 Геополитические риски продолжают оказывать сильнейшее давление на российский фондовый рынок: 24 января в ходе торгов индекс Мосбиржи снижался на 7,2%, а его долларовый аналог РТС терял чуть больше 9%, пишут «Ведомости». К концу основной торговой сессии индексы немного восстановились: индекс Мосбиржи закрылся падением на 6%, РТС — на 8,11%, причем у последнего это был сильнейший обвал с весны 2020 года, когда в мире начал распространяться коронавирус (тогда падение по итогам нескольких торговых сессий достигло 7,6–13%), следует из данных биржи. Рынок падает уже третий месяц подряд только из-за геополитических рисков на фоне сообщений о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.