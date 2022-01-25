Росреестр зафиксировал в 2021 году абсолютный рекорд по числу сделок на вторичном рынке жилья в Москве

На вторичном рынке жилья в Москве в 2021 году установлен абсолютный рекорд по числу переходов прав, говорится в сообщении Росреестра.

«Управлением Росреестра по Москве в январе — декабре 2021 года зарегистрировано 170 939 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,1 раза (+14,8%) превышает результат 2020 года за аналогичный период (148 946)», — отмечает ведомство.

В декабре 2021 года Росреестр по Москве на вторичном рынке жилой недвижимости провел 20 374 регистрации договоров купли-продажи. Уточняется, что данный показатель является максимальным месячным значением за все годы статистических наблюдений. По сравнению с ноябрем (13 794) прирост составил 47,7%, а также на 1,2% увеличился по отношению к декабрю 2020 года (20 128).

«За 12 месяцев 2021 года Росреестр оформил свыше 170 тысяч договоров купли-продажи жилья — небывалый объем переходов прав на вторичном рынке Москвы. Ранее максимальный показатель мы фиксировали в 2020 году — 148 тысяч. При этом установлен новый месячный рекорд — в декабре более 20 тысяч регистраций, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Декабрь традиционно показал высокую активность и вывел год в лидеры. В годовом выражении число зарегистрированных переходов прав на квартиры в Москве выросло на 15% по отношению к 2020 году, а если сравнивать показатель с 2019 годом, то значение увеличилось на 17,4%».