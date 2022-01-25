Российская система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с ограничением бизнеса в Европе

Крупнейшая система денежных переводов в РФ «Золотая корона» столкнулась с ограничением бизнеса в Европе, пишет «Коммерсант», уточняя, что в Швеции ее логотип сочли эксплуатацией монархической геральдики. Решение затрагивает лишь одну страну, но может распространиться и на всю Европу.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте архивов Швеции, патентно-регистрационное ведомство этой страны (Patent-och marknadsdomstolens), регистрирующее товарные знаки на ее территории, обратилось в национальный архив с просьбой проверить, насколько изображение короны в логотипе KoronaPay схоже с королевской короной, защищаемой законом. И там сочли, что регистрация товарного знака KoronaPay в существующем виде ущемляет символы европейских монархий: «Корону, включенную в знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной на джемпере, и это придает знаку официальный характер».

По экспертным оценкам, на «Золотую корону» приходится более 50% всех переводов без открытия счета в России. По данным самой системы, совокупный объем переводов всех ее подразделений составил в 2021 году более 10 млрд долларов. В Европе KoronaPay работает с мая 2020 года. В мае — декабре 2021-го оборот компании в регионе вырос почти в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На Европу приходится уже около 10% бизнеса «Золотой короны».

KoronaPay «находится в постоянном диалоге» с патентно-регистрационным ведомством Швеции, сообщил председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов: «Мы доносим позицию, что изображение короны в логотипе KoronaPay не посягает на монархические символы, историческую память каких-либо стран. Корону в логотипе KoronaPay скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля».

KoronaPay планирует отстаивать свою позицию перед регулирующими органами Швеции, подчеркнул Смирнов, компания уже зарегистрировала товарный знак с короной в Испании, Австрии, Германии, Венгрии, Португалии и других странах «с большой монархической историей». Для системы «важна преемственность бренда», которая, учитывая разные названия материнской и европейской структур, создает узнаваемость для ключевых клиентов в лице трудовых мигрантов.

По мнению юристов, шведские власти излишне щепетильны. «Отказ в регистрации товарного знака платежной системы «Золотая корона» выглядит не в полной мере убедительным, — полагает руководитель практики «Интеллектуальная собственность» ЮФ «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. — Я не считаю допустимым отказ в регистрации знака, мотивированный общей схожестью».

По словам руководителя дирекции Vegas Lex Кирилла Никитина, решение Геральдической коллегии принято по итогам рассмотрения конкретной заявки, на остальные страны ЕС решение автоматически не распространяется, однако может быть принято во внимание. «Сейчас сложно сказать, будет ли выходить королевский дом Швеции с заявлением об отмене регистрации товарных знаков, зарегистрированных в России, содержащих изображение короны, схожих до степени смешения со спорным изображением, или нет, — отметила управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. — Однако последствия, безусловно, могут быть, в частности, возможна отмена регистрации товарного знака».