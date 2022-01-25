Эксперт: приобретение залоговых квартир у банка поможет сэкономить до 30%

В ближайшие два года распространенным вариантом покупки жилья может стать приобретение у банка залоговых квартир, рассказал «Российской газете» президент «Региональной ассоциации оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков, уточнив, что на фоне серьезного роста цен это может быть одним из способов сэкономить.

По словам эксперта, ипотека с господдержкой дала возможность приобрести жилье не только людям с устойчивым доходом, но и тем, кто находится в зоне кредитного риска. Так, объем собственных средств в структуре спроса на жилье на первичном рынке только за первый год действия программы снизился с 1,6 трлн до 1,1 трлн рублей, а объем ипотеки, напротив, вырос с 900 млрд до 1,5 трлн рублей.

«После того как заемщики, взявшие льготную ипотеку, реально оценят свои финансовые возможности, мы можем стать свидетелями расторжения договоров ипотечного кредитования», — отметил Кулаков.

Как рассказал эксперт, банки, как правило, стараются реализовать такие квартиры как можно быстрее. Отсюда разумный демпинг при продаже: обычно залоговое жилье продается на 2—3% дешевле рыночных цен. Купить такую квартиру можно также с помощью ипотеки. Еще одно достоинство такого варианта — гарантия юридической чистоты сделки: всю работу по проверке жилья уже выполнил банк, добавил он.

Кулаков напомнил, что продажа такого имущества проходит через аукционы, информацию о проведении которых можно найти на сайтах банков, Росимущества и Федеральной службы судебных приставов. Квартиры, не проданные на аукционе, остаются в собственности банка. Информация о них, как правило, есть на сайте кредитной организации. При этом скидка на такое жилье может достигать уже 20—30%.

Однако у подобного способа приобретения жилья есть и свои минусы. Например, квартиру нельзя посмотреть до ее приобретения, чтобы узнать реальное состояние жилья. Кроме того, к новому владельцу переходят долги по капремонту от предыдущего хозяина, заключил эксперт.