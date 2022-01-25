Все новости

Эксперт: приобретение залоговых квартир у банка поможет сэкономить до 30%

25.01.2022 11:20
2 462
4 Время прочтения: 3 минуты
Источник
Российская газета

В ближайшие два года распространенным вариантом покупки жилья может стать приобретение у банка залоговых квартир, рассказал «Российской газете» президент «Региональной ассоциации оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков, уточнив, что на фоне серьезного роста цен это может быть одним из способов сэкономить.

По словам эксперта, ипотека с господдержкой дала возможность приобрести жилье не только людям с устойчивым доходом, но и тем, кто находится в зоне кредитного риска. Так, объем собственных средств в структуре спроса на жилье на первичном рынке только за первый год действия программы снизился с 1,6 трлн до 1,1 трлн рублей, а объем ипотеки, напротив, вырос с 900 млрд до 1,5 трлн рублей.

«После того как заемщики, взявшие льготную ипотеку, реально оценят свои финансовые возможности, мы можем стать свидетелями расторжения договоров ипотечного кредитования», — отметил Кулаков.

Самые популярные предложения на ипотеку для вторичного рынка

Выбор пользователей Банки.ру
Название Мин. ставка
от 10.1%
Лиц.№ 21
от 9.8%
Лиц.№ 1978
от 9.19%
Оформить
Лиц.№ 3251
от 10.3%
Лиц.№ 1481
от 9.8%
Лиц.№ 1481

Как рассказал эксперт, банки, как правило, стараются реализовать такие квартиры как можно быстрее. Отсюда разумный демпинг при продаже: обычно залоговое жилье продается на 2—3% дешевле рыночных цен. Купить такую квартиру можно также с помощью ипотеки. Еще одно достоинство такого варианта — гарантия юридической чистоты сделки: всю работу по проверке жилья уже выполнил банк, добавил он.

Кулаков напомнил, что продажа такого имущества проходит через аукционы, информацию о проведении которых можно найти на сайтах банков, Росимущества и Федеральной службы судебных приставов. Квартиры, не проданные на аукционе, остаются в собственности банка. Информация о них, как правило, есть на сайте кредитной организации. При этом скидка на такое жилье может достигать уже 20—30%.

Однако у подобного способа приобретения жилья есть и свои минусы. Например, квартиру нельзя посмотреть до ее приобретения, чтобы узнать реальное состояние жилья. Кроме того, к новому владельцу переходят долги по капремонту от предыдущего хозяина, заключил эксперт.

25.01.2022 08:32

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

4
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
sukraloza
25.01.2022 15:35
<p>да и потом иметь головную боль по выслению бывших собственников. Спасибо, не надо и даром</p>
3
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
25.01.2022 15:49
<p>
...Ещё одно достоинство такого варианта — гарантия юридической чистоты сделки: всю работу по проверке жилья уже выполнил банк...
Это не соответствует действительности, потому что среди таких (продаваемых на публичных торгах) объектов имеются обременённые бессрочным правом пользования ими третьих лиц, что не всегда указано в объявлениях об их продаже на публичных торгах и что также не всегда говорят представители торгов. Поэтому такие объекты (продаваемые на публичных торгах) необходимо проверять также наиболее тщательно, дотошно и скрупулёзно, как на первичном и вторичном рынках.</p>
3
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
25.01.2022 15:53
<p>
...иметь головную боль по выселению бывших собственников...
sukraloza, это не страшно в сравнении с обременением такого купленного объекта бессрочным правом пользования им третьих лиц, которых не выселит никакой суд! </p>
2
Soers
25.01.2022 19:21
<p>Ну вот и еще одно негативное последствие квази дешевой ипотеки. Конечно, это было понятно с самого начала, когда люди брали якобы "подешевевшую" ипотеку, а цены на квартиры при этом выросли значительно. На деле, у взявших ипотеку, она получалась дороже, чем при прежних ставках, а риски потереять работу при нестабильной экономической ситуации выше. Кстати, тот кто принимал решение снизить ставки по ипотеке, видимо, никакой ответственности не понес.</p>
1

Материалы по теме

Опрос: треть россиян хотят купить недвижимость в этом году
Исследование: продажи жилья падают, но новостройки в городах-миллионниках продолжают дорожать
​«Сбер» назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
СберБанк повысил ставки по ипотеке