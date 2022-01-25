Больше всего в 2021 году россияне пострадали от экономических преступлений

МВД России обнародовало данные по общему материальному ущербу от всех преступлений за минувший год, пишут «Известия», уточняя, что в общей сложности преступники сделали российское общество беднее на 834,5 млрд рублей. Большая часть вреда (642 млрд рублей) оказалась причинена преступниками в экономической сфере, причем годом ранее показатель не превышал 340 млрд рублей.

Почти двукратный рост был связан с участившимися квалифицированными мошенничествами (в сфере кредитования, с использованием электронных средств платежа и т. д.), оборотом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, коррупционными и налоговыми преступлениями. При этом количество преступлений в сфере налогообложения выросло как в количественном отношении, так и в части размера ущерба. По оценке специалистов МВД, он достиг почти 85 млрд рублей.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, в 2019 году было зафиксировано 4 503 налоговых преступления, в 2020-м — 4 872 (плюс 8,2%), в 2021-м — 5 543 (плюс 13,8%). «До 2019 года статистическое количество налоговых преступлений снижалось, поскольку изменялась методология подсчета — разные составы УК РФ то относились, то не относились к налоговым преступлениям для целей статистики. По этой причине можно сказать лишь, что темп прироста количества налоговых преступлений в 2021 году ускорился по сравнению с предыдущим годом», — отметила она, добавив, что одной из причин роста числа налоговых преступлений можно считать экономические последствия пандемии.

Так, большинство налоговых преступлений связано с предпринимательской деятельностью юридических лиц. Тяжелое положение бизнеса во время пандемии, обусловленное необходимостью соблюдения антиковидных ограничений, перевода сотрудников на удаленную работу, временного прекращения работы организаций в отдельных отраслях и прочими подобными факторами, рождает потребность в поиске средств для восстановления своего финансового положения. В ряде случаев такой поиск приводит не только к законному налоговому планированию, но и к противоправному уклонению от уплаты налогов и сборов, сокрытию доходов, имущества, выплате «серых» зарплат. По мнению Гусятниковой, лучший способ сократить любой вид преступности — убрать или минимизировать стимул к совершению преступлений.

Налоговая система должна быть ориентирована не только на максимальную собираемость налога, но и на защиту субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем предоставления льгот, считает специалист. При этом Гусятникова подчеркивает необходимость организации качественного налогового контроля для обеспечения неотвратимого наказания нарушителей закона в этой области. По мнению юриста, это сделает выгодным для бизнеса соблюдение налогового законодательства и заставит многих добровольно отказаться от преступных намерений.