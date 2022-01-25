Россияне назвали опыт работы в профессии главным фактором карьерного роста

Более половины респондентов (54%) считают самым важным фактором для карьерного роста опыт работы в профессии, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 50% опрошенных отметили важность трудолюбия и усердия для повышения.
Значимость высокого уровня компетенций указали 37% участников исследования, а хорошие отношения с начальством для карьерного развития выделили 34% респондентов, важность мотивации работника обозначили 33% опрошенных.
Влияние на карьерный рост регулярного повышения квалификации отметили 27% участников исследования, 23% указали на значимость физического здоровья для повышения, а 22% опрошенных выделили важность хороших отношений с коллегами. Индивидуально-психологические особенности личности считают важными для повышения 19% респондентов, 16% выделили значимость профильного образования, 14% опрошенных отметили фактор удачи для повышения, 11% — инициативу работника.
Большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в 2021 году, острее всего эта проблема ощущается в сфере сельского хозяйства, пишут «Известия» со ссылкой на данные результатов опроса о ситуации на рынке труда, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays в России.20.12.2021 09:05
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