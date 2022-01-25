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Россияне назвали опыт работы в профессии главным фактором карьерного роста

25.01.2022 12:41
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Более половины респондентов (54%) считают самым важным фактором для карьерного роста опыт работы в профессии, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 50% опрошенных отметили важность трудолюбия и усердия для повышения.

Значимость высокого уровня компетенций указали 37% участников исследования, а хорошие отношения с начальством для карьерного развития выделили 34% респондентов, важность мотивации работника обозначили 33% опрошенных.

Влияние на карьерный рост регулярного повышения квалификации отметили 27% участников исследования, 23% указали на значимость физического здоровья для повышения, а 22% опрошенных выделили важность хороших отношений с коллегами. Индивидуально-психологические особенности личности считают важными для повышения 19% респондентов, 16% выделили значимость профильного образования, 14% опрошенных отметили фактор удачи для повышения, 11% — инициативу работника.

Большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в 2021 году, острее всего эта проблема ощущается в сфере сельского хозяйства, пишут «Известия» со ссылкой на данные результатов опроса о ситуации на рынке труда, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays в России.

 20.12.2021 09:05

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Комментарии

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misha2021
25.01.2022 13:03
<p>давно пора!!!!!!</p>
0

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