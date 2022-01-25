В России предложили сделать автоматические выплаты за задержки рейсов

В России предложили сделать выплаты компенсаций пассажирам за задержки рейсов автоматическими, пишут «Известия» со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров, которое обратилось в Госдуму. Сейчас компенсацию за задержку можно получить только в заявительном порядке, но за ней обращаются не больше 10% пассажиров.

По данным письма, предложение обусловлено множественными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов. В нем сказано, что такая ситуация стала возможной из-за отсутствия должного законодательного регулирования ответственности перевозчиков.

Сейчас выплата компенсаций пассажирам при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер. Пассажирам требуется написать претензию в адрес перевозчика и ждать ответа 30 дней. С учетом того, что размер компенсации в России составляет всего 25 рублей за каждый час задержки рейса, за выплатами обращаются, по данным ООП, не больше 10% пассажиров. При этом велика вероятность, что авиакомпания откажется от выплат.

В Минтрансе сказали, что предложение требует дополнительных обоснований с учетом финансово-экономического состояния авиакомпаний в период пандемии.

Председатель ООП попросил Вячеслава Володина возобновить работу над законопроектом, повышающим ответственность авиакомпаний за задержку рейса. Документ внесли в Госдуму в начале 2018 года члены Совета Федерации Валерий Васильев и Алексей Майоров. Они предложили увеличить минимальный размер компенсации за каждый час задержки рейса по вине авиакомпании вчетверо — с 25 до 100 рублей.

В конце 2018 года этот законопроект приняли в первом чтении. В 2019-м, ко второму чтению, текст законопроекта поменялся, и размер минимальной компенсации был привязан к стоимости авиабилета — 3% от цены билета (максимальный — до 50% стоимости). Но второго и третьего чтений пока не состоялось. В ответственном за законопроект комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отказались комментировать ситуацию. По словам источника, близкого к Минтрансу, рассмотрение законопроекта тормозит авиационное лобби.

Инициатива ООП сделать уплату перевозчиком штрафа автоматической вызывает недоумение, поскольку механизм реализации такой нормы представить сложно, сказала руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что в авиакомпании пока нет технической возможности реализовать выплату компенсаций пассажирам в автоматическом режиме.