Комиссия СБ РФ обсудила дополнительные меры против инфляции

Межведомственная комиссия Совбеза (СБ) России по безопасности в экономической и социальной сфере обсудила дополнительные меры против инфляции, сообщила во вторник пресс-служба аппарата СБ РФ.

«Рассмотрены дополнительные меры по снижению рисков увеличения темпов инфляции в российской экономике, обусловленных изменением конъюнктуры на мировых товарных рынках», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аппарата Совбеза, на комиссии была подчеркнута «особая актуальность решения задач по совершенствованию правовых и организационных мер защиты и развития конкуренции, предпринимательства и ускорения экономического роста».

Кроме того, согласно сообщению, отдельное внимание было уделено новым механизмам государственной поддержки в целях расширения потенциала импортозамещения.