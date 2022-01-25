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Комиссия СБ РФ обсудила дополнительные меры против инфляции

25.01.2022 12:15
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ТАСС

Межведомственная комиссия Совбеза (СБ) России по безопасности в экономической и социальной сфере обсудила дополнительные меры против инфляции, сообщила во вторник пресс-служба аппарата СБ РФ.

«Рассмотрены дополнительные меры по снижению рисков увеличения темпов инфляции в российской экономике, обусловленных изменением конъюнктуры на мировых товарных рынках», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аппарата Совбеза, на комиссии была подчеркнута «особая актуальность решения задач по совершенствованию правовых и организационных мер защиты и развития конкуренции, предпринимательства и ускорения экономического роста».

Кроме того, согласно сообщению, отдельное внимание было уделено новым механизмам государственной поддержки в целях расширения потенциала импортозамещения.

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