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Минтруд сообщил о готовности ПФР к перерасчету пенсий

25.01.2022 12:23
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Прайм

Пенсионный фонд России готов перерасчитать пенсии в связи с индексацией в 2022 году на 8,6% вместо ранее запланированных 5,9%, финансов на эти цели хватает, отметил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян в 2022 году будут увеличены на 8,6%, первоначально предполагалась индексация на 5,9%. Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости увеличится в 2022 году до 18 984 рублей.

«Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января. Готовность Пенсионного фонда к этому изменению есть. Совокупные расходы на три года — с 2022-го по 2024-й — составят 539,9 миллиарда рублей… Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий», — заявил Пудов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также добавил, что выплату осуществят с доплатой за уже завершающийся январь.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

 21.01.2022 16:14

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Комментарии

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sukraloza
25.01.2022 15:34
<p>что там считать, обнулить , это сейчас популярно. </p>
1

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