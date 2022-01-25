Минтруд сообщил о готовности ПФР к перерасчету пенсий

Пенсионный фонд России готов перерасчитать пенсии в связи с индексацией в 2022 году на 8,6% вместо ранее запланированных 5,9%, финансов на эти цели хватает, отметил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян в 2022 году будут увеличены на 8,6%, первоначально предполагалась индексация на 5,9%. Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости увеличится в 2022 году до 18 984 рублей.

«Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января. Готовность Пенсионного фонда к этому изменению есть. Совокупные расходы на три года — с 2022-го по 2024-й — составят 539,9 миллиарда рублей… Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий», — заявил Пудов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также добавил, что выплату осуществят с доплатой за уже завершающийся январь.