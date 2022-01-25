Работодатели не смогут переводить сотрудников в другие подразделения без их согласия

Конституционный суд (КС) установил, что работодатели не имеют права переводить сотрудников в другие подразделения без их согласия, пишут «Ведомости», уточняя, что в случае отказа от перевода возможно увольнение только в связи с сокращением штата.

Такое решение суд принял по жалобе Андрея Пешкова, который работал сотрудником Центра по обеспечению деятельности Казначейства России по Мурманской области сначала в Оленегорске, а затем в самом Мурманске. В 2020 году ЦОКР решил передать на аутсорсинг обязанности, которые исполнял Пешков, а ему предложили аналогичную должность, но в других населенных пунктах — карельском городе Кемь или архангельском поселке Коноша, также ему предлагали должности дворника, вахтера, коменданта и механика в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

Для продолжения работы Пешкову в любом случае требовалось сменить место жительства, на что он был не готов, поэтому его уволили за отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора. Пешков с этим не согласился и обжаловал решение в судах общей юрисдикции, которые встали на сторону работодателя.

Тогда Пешков опротестовал в КС ст. 74 Трудового кодекса (изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда) и п. 7 ч.1 ст. 77 ТК (общие основания прекращения трудового договора). КС признал статьи конституционными, а сложившуюся практику их применения судами общей юрисдикции — нет.

Условия применения труда работника, согласованные сторонами трудового договора при его заключении, должны соблюдаться, а их изменение, по общему правилу, возможно лишь по обоюдному согласию сторон, указал КС, отдельно отметив, что практика передачи отдельных видов работ и услуг на аутсорсинг в последние годы широко распространилась: «В силу передачи конкретных видов работ из сферы самостоятельного хозяйствования в сферу хозяйствования других лиц у <...> работодателя исчезает возможность изменения организационных или технологических условий труда». Из-за этого причиной увольнения становится не волеизъявление работника, отказавшегося от продолжения работы в новых условиях, а объективная невозможность предоставления ему отсутствующей работы по той функции, которая закреплена за ним трудовым договором, поэтому такие увольнения должны быть приравнены к сокращению штата, постановил КС.