Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 28 копеек, евро — на 1 рубль 34 копейки

Банк России установил официальные курсы валют на 26 января.

Курс доллара повысился на 1 рубль 27,73 копейки, до 78,6422 рубля (с 77,3649 рубля на 25 января). Курс евро вырос на 1 рубль 33,61 копейки, составив 88,9286 рубля (87,5925 рубля на 25 января).

На Московской бирже на 12:38 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 47 копеек, валюты стоят 78,59 и 88,72 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 78,25—78,92 рубля за доллар и 88,47—89,27 рубля за евро.