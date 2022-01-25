ЦБ определил сроки перехода на финансовые индикаторы, соответствующие международным стандартам

Участникам рынка необходимо перейти к использованию в финансовых инструментах и договорах индикаторов, соответствующих международным стандартам, не позднее 1 января 2024 года. Об этом сообщает Банк России, который в информационно-аналитическом материале на эту тему разъясняет основные вопросы такого перехода.

ЦБ отмечает, что в настоящее время в завершающей фазе находится глобальная реформа финансовых индикаторов в части перехода от индикаторов семейства IBOR (индикаторы на основе межбанковских ставок предложения. — Прим. Банки.ру) на альтернативные эталонные индикаторы. Глобальная реформа подразумевает отказ от индикативных ставок в пользу индикаторов, рассчитываемых на основе реальных сделок, а также усиление контроля за процессом формирования финансовых индикаторов в целом. На основании опубликованных Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) в 2013 году «Принципов для финансовых индикаторов», признанных международным стандартом в области финансовых индикаторов, Советом по финансовой стабильности были сформированы основные направления глобальной реформы, одним из которых является разработка и развитие альтернативных, безрисковых индикаторов.

IOSCO подчеркивает, что процентные индикаторы, содержащие премию за кредитный риск, а также индикаторы с небольшим объемом рынка базового актива или недостаточной глубиной данных о фактических операциях не могут считаться надежными. Совет по финансовой стабильности и IOSCO обращают особое внимание, что предназначенные для широкого распространения процентные индикаторы должны обладать наибольшей надежностью. Использование вместо безрисковых процентных ставок (и их срочных версий) иных индикаторов влечет за собой повышенные риски для финансовой стабильности.

«В целях устранения рисков, связанных с использованием не соответствующих международным стандартам финансовых индикаторов, Банк России ставит целью не позднее 1 января 2024 года завершить переход к использованию участниками рынка в финансовых инструментах и договорах только тех процентных индикаторов, администраторами которых обеспечивается полное соответствие указанных индикаторов принципам IOSCO. Кроме того, Банк России отмечает необходимость движения к единому ценообразованию финансовых инструментов с плавающими процентными ставками, основанному на соответствующих международным стандартам индикаторах», — говорится в докладе.

В качестве основного процентного индикатора на российском финансовом рынке Банк России видит индикатор RUONIA и его срочные версии, соответствие которых принципам IOSCO подтверждено независимым внешним аудитором.

Как напоминает Центробанк, RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт. Средний объем операций, данные о которых попадают в расчет RUONIA, составляет около 120 млрд рублей ежедневно. RUONIA является индикатором стоимости заимствований на необеспеченном межбанковском денежном рынке. Поэтому RUONIA используется в качестве операционного ориентира денежно-кредитной политики: с помощью своих операций Банк России стремится сблизить ставки межбанковского кредитного рынка с ключевой ставкой, и динамика RUONIA свидетельствует об эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики, подчеркивают в ЦБ. Кроме того, к RUONIA привязано ценообразование различных финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и производные финансовые инструменты.

«Использование не соответствующих международным стандартам финансовых индикаторов несет в себе риски непрозрачности и ненадежности ценообразования на инструменты финансового и товарного рынков, манипулирования значением такого рода индикаторов, потери их репрезентативности, прекращения расчета и многие другие риски, которые в совокупности могут являться угрозой финансовой стабильности», — подчеркивается в докладе.

ЦБ полагает, что переход от индикативных процентных ставок на альтернативные индикаторы, рассчитываемые на основе реальных сделок, «позволит обеспечить надежное и прозрачное ценообразование инструментов финансового рынка, повысит уровень защиты интересов инвесторов всех категорий, а также будет способствовать гармонизации с международной практикой».

Банк России планирует проработать вопрос нормативных изменений для реализации перехода в части введения ограничений на использование участниками рынка процентных индикаторов, не соответствующих принципам IOSCO.



Комментарии к своему докладу Центробанк принимает до 25 февраля 2022 года.