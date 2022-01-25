На портале госуслуг будут доступны результаты экспресс-тестов на коронавирус

Результаты экспресс-тестов на коронавирус будут доступны на портале госуслуг, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«В ближайшее время на портале госуслуг будут отображаться результаты экспресс-тестов на ковид. Это особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР. Глава правительства поручил Минцифры обеспечить все необходимые технические условия», — говорится в сообщении.

Также на заседании координационного совета глава Кабмина обратился к главам регионов. Он призвал заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда и поддерживать на высоком уровне тестирование на коронавирус.

Как пишет ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил во вторник, что соответствующее постановление правительства подготовлено. «Прошу Министерство цифрового развития обеспечить все необходимые технические условия», — поручил он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Премьер также обратил внимание, что в целом по поручению президента правительство продолжает поддерживать высокую готовность системы здравоохранения. Для взаимодействия с регионами и быстрого решения возникающих проблем создана специальная оперативная рабочая группа, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова, напомнил Мишустин.