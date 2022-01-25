Обзор рынков от Банки.ру: попытка восстановления в рубле и на фондовом рынке не удалась

Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления, однако ближе к окончанию основной сессии на ухудшении внешнего фона продажи возобладали, что привело к компенсации большей части утреннего роста.

Давление на наши акции оказала ситуация на западных фондовых площадках. И если в Европе к вечеру потери ведущих индексов укладывались в 0,1%, то в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 2% и 2,6% соответственно. Поддерживающим фактором выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 0,9%, торгуясь в районе 87 долларов за баррель, однако этого не хватило для существенного роста нашего рынка.

В результате к 18:15 мск индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,2%, поднявшись до 3 240 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги TCS Group и ЛСР, рост котировок которых составил 5% и 3,3% соответственно. Хуже рынка торговались ПИК и X5 Retail Group, упавшие на 12,6% и 6%.

Утром, несмотря на негативный внешний фон, российские акции предприняли попытку восстановления, в результате чего индекс Мосбиржи поднимался выше 3 300 пунктов. Однако удержать достигнутые позиции не получилось. Дальнейшее ухудшение внешней конъюнктуры способствовало активизации продаж, что привело к компенсации большей части утреннего роста. Несмотря на достижение нашим рынком в понедельник ближайшей цели снижения в виде диапазона 3 100—3 200 пунктов и существенную перепроданность, наблюдаемую в российских акциях, пока рано говорить о возможности полноценной коррекции. Сохраняются риски дальнейшего снижения, целями которого может стать район 2 900—2 950 пунктов. Сигналом к изменению данного сценария может стать преодоление индексом Мосбиржи отметки 3 400 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,5%, торгуясь чуть выше 79,1 рубля, евро прибавил символические 0,02%, удержав позиции в районе 89,2 рубля.



Национальная валюта, как и наш фондовый рынок, предпринимала попытки коррекционного восстановления, чему способствовала стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако потеря поддержки со стороны экспортеров, а также ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам и сохранение геополитической напряженности привели к тому, что рубль растерял утренний рост и перешел к ослаблению. В текущих обстоятельствах ближайшей целью движения пары доллар/рубль видится район 79,8 рубля. Сигнал на слом данной тенденции будет дан в случае отступления американской валюты ниже 78,2 рубля.