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МВФ немного ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2022 году

25.01.2022 19:52
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РИА Новости

Международный валютный фонд ухудшил прогноз на 2022 год по росту ВВП России до 2,8% с 2,9%, при этом улучшил ожидания на 2023-й — до 2,1% с 2%. Такие данные из доклада фонда приводит РИА Новости.

Пересмотр прогноза на 2022 год по сравнению с предыдущим, октябрьским, МВФ называет незначительным и объясняет его «слабым урожаем» и более серьезными, чем ожидалось, последствиями «третьей волны» пандемии коронавируса.

Рост российской экономики по итогам 2021 года МВФ оценивает в 4,5% после снижения на 2,7% в 2020 году.

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