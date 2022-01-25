В РФ к 2030 году обеспечат цифровую идентификацию при получении услуг для 75 млн граждан

Федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн» обеспечит возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 млн граждан к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, передает ТАСС.
«Он [федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн»] позволит к 2030 году обеспечить возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 миллионов граждан. Это более 51% нашей страны», — отметил вице-премьер.
Чернышенко подчеркнул, что сдача биометрии будет производиться только по желанию гражданина.
Вице-премьер уточнил, что в рамках цифрового профиля гражданина к 2030 году будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг, при этом 100 новых услуг будут переведены в онлайн-формат. «Для этого 100% информационных систем госорганов будут интегрированы с личным кабинетом портала госуслуг», — добавил он.
В России готовятся к сбору биометрии в единую систему в МФЦ: в 13 регионах допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах «Мои документы», пишут «Известия» со ссылкой на данные представителей субъектов, среди которых, например, Тульская область, Еврейская АО и Алтайский край. В Минэкономразвития напомнили, что региональные власти имеют право организовать работу с биометрией на своей территории.25.01.2022 08:46
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<p>"Федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн» обеспечит возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 млн граждан к 2030 году." ?</p>
<p>Если :</p>
<p> "...сдача биометрии будет производиться только по желанию гражданина."</p>