МВФ повысил прогноз по средним ценам на нефть в текущем году

Международный валютный фонд улучшил прогноз по средней цене на нефть в 2022 году на 12,8 доллара, или 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на январский доклад МВФ.

«Предполагаемая цена в 2022 году составит 77,31 доллара, а в 2023 году — 71,29 доллара», — говорится в докладе.

По итогам 2021 года средняя цена на нефть составила 69,07 доллара, хотя в предыдущем докладе МВФ прогнозировал показатель на уровне 65,68 доллара за баррель.



«Фьючерсные рынки указывают на то, что в 2022 году цены на нефть вырастут почти на 12%, на природный газ — примерно на 58% (прирост в обоих случаях существенно ниже наблюдавшегося в 2021 году), прежде чем отступить в 2023 году по мере дальнейшего устранения дисбалансов спроса и предложения», — говорится в докладе.