Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,7 рубля, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 88,9225 рубля (плюс 12,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 78,615—78,82 рубля за доллар и 88,8855—89,0875 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:07 прибавляет 2,39% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 336,56 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.